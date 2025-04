Leilão da Citgo oferece a detentores de títulos da Venezuela um caminho para recuperar dinheiro

Um grupo de detentores de títulos da Venezuela encontrou um caminho para conseguir um reembolso de recursos por meio do leilão da Citgo Petroleum, refinaria de petróleo do país sediada nos Estados Unidos, e potencialmente evitar o risco de uma decisão judicial adversa.

A principal oferta pela holding norte-americana da Citgo daria aos detentores de US$ 1,7 bilhão em títulos emitidos por sua controladora, a estatal Petróleos de Venezuela, a capacidade de trocar sua dívida inadimplente por novos títulos e notas conversíveis lastreados pelos ativos da Citgo.

A Red Tree Investments, uma afiliada da gestora de fundos de hedge Contrarian Capital, foi escolhida como a principal empresa na disputa pela Citgo no mês passado com uma oferta avaliada em US$ 3,7 bilhões. Uma das maiores refinarias de petróleo dos EUA, a Citgo está sendo vendida para cobrir dívidas do governo venezuelano falido.

Uma maioria de investidores em títulos que venceram em 2020 está apoiando a oferta da Contrarian, que tem a maior probabilidade de ser contemplada entre os lances recebidos para a Citgo até agora, de acordo com um representante especial nomeado por um tribunal federal em Delaware para supervisionar o leilão. Os detentores de títulos poderiam usar seus direitos colaterais reivindicados sobre a Citgo para contestar propostas alternativas, mostram os registros do tribunal.

Uma briga legal em paralelo está ocorrendo sobre a legitimidade das reivindicações desses detentores de títulos em Nova York, onde uma decisão a favor do grupo consolidaria sua participação de 50,1% na empresa e lhes daria voz para determinar o futuro.

Para evitar esse cenário, o representante especial recomendou um acordo em relação às reivindicações dos detentores de títulos que liberaria a promessa de troca de dívida.

Quatro ofertas foram feitas para a Citgo, incluindo uma oferta de US$ 7,1 bilhões de um consórcio que inclui os credores venezuelanos Gold Reserve, Rusoro Mining e Koch Minerals. A oferta da Red Tree foi a única que incluiu os detentores de títulos, um fator que o representante especial que supervisionava a venda pesou muito quando ele finalmente escolheu o principal concorrente. Fonte: Dow Jones Newswires