SP terá recorde de frio e Sul registra 1ª temperatura negativa do ano

A passagem de uma forte massa de ar frio pelo Centro-sul do Brasil provocou uma queda recorde de temperatura e chuvas em diferentes capitais do país neste fim de semana. A partir de amanhã, a frente fria deve se intensificar e abaixar ainda mais as mínimas em grandes cidades como São Paulo, segundo a Climatempo.

O que aconteceu

Estados do Sul são os mais afetados pela frente fria, mas regiões do Centro-oeste e sudeste também registram queda acentuada de temperatura. Segundo a Climatempo, é a primeira massa de ar frio de origem polar com características de outono a se espalhar pelo país neste ano.

Em áreas mais elevadas da serra catarinense, temperatura ficou abaixo de 0°C. No município de Urupema (SC), a mínima chegou a - 0,2°C hoje, segundo registro da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), órgão estadual de monitoramento meteorológico e ambiental. A temperatura foi a primeira negativa no Brasil em 2025, o que representa um recorde de frio para este ano no país, até o momento.

Em outras regiões sulistas houve formação de geada na manhã de hoje. Camadas de gelo foram registradas na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e em áreas da serra do estado gaúcho e de Santa Catarina, onde as temperaturas ficaram iguais ou abaixo de 5°C.

Frio e chuva nas capitais

Frente fria fez a capital paulista bater o recorde de frio do ano hoje. A menor temperatura deste ano em São Paulo até ontem era de 16,2 °C, registrado em 11 de janeiro. Já de hoje à noite até terça-feira, a previsão mínima é de 14 C° para a cidade.

Outras capitais também registraram as temperaturas mais baixas de 2025 até aqui. Os termômetros em Curitiba, que haviam registrado mínima recorde de 12,8°C em 13 de janeiro, marcaram 12,4C° neste sábado. Já em Florianópolis, a temperatura chegou a 16° C, superando os 16,6°C registrados em 16 de março. Porto Alegre também registrou hoje a menor marca do ano: 12,5C° — 1,5°C abaixo do registrado ontem, no dia mais frio da capital até então.

Parte do Rio de Janeiro recebeu chuvas "excepcionais". A região serrana já é a mais atingida do estado e deve se preparar para altos acumulados de chuva até pelo menos amanhã. Cidades como Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, por exemplo, também estiveram na rota da frente fria e dos temporais. Nesses municípios, o acumulado deve variar entre 250 e 350 milímetros entre hoje e amanhã. Pelo estado, a chuva provocou hoje enchentes e alagamentos de vias urbanas, além de deslizamentos e queda de barreiras.

Também no Norte, a chuva deve se espalhar e persistir ao longo do fim de semana. Apesar das chuvas, as temperaturas devem seguir altas, com a máxima de pelo menos 30°C em algumas capitais da região. As mesmas condições são esperadas para o Nordeste: temperaturas altas, mas com chuva persistente na maior parte da região.

Previsão de mínimas e máximas nas capitais para o fim de semana

Centro-oeste

Goiânia: entre 20°C e 29°C

Campo Grande: entre 19ºC e 28ºC

entre 19ºC e 28ºC Cuiabá: entre 23ºC e 28ºC

Brasília: entre 19ºC e 27ºC

Norte

Rio Branco: entre 23ºC e 27ºC

Macapá: entre 24ºC e 28ºC

Manaus: entre 24ºC e 28ºC

Belém: entre 24ºC e 30ºC

Porto Velho: entre 23ºC e 30ºC

Boa Vista: entre 23ºC e 30ºC

Palmas: entre 23ºC e 28ºC

Sul

Curitiba: entre 12ºC e 17ºC

Florianópolis: entre 17ºC e 25ºC

Porto Alegre: entre 12ºC e 23ºC

Sudeste