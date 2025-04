Defesa Civil: Angra tem mais chuva prevista e risco de novos deslizamentos

Após fortes chuvas atingirem a cidade de Angra dos Reis (RJ), que deixaram 346 moradores do município desalojados, a previsão é de que mais chuva venha por aí, causando riscos de novos alagamentos, alertou Lauro Oliveira, porta-voz da Defesa Civil de Angra, em entrevista ao UOL News deste sábado (5).

A previsão é que essas chuvas se estendam por toda a noite, devido a isso, mesmo com as chuvas diminuindo, nós temos a chamada saturação do solo, o solo está muito encharcado, então mesmo com chuva fina podem ocorrer deslizamentos de encosta.

Então é fundamental que as pessoas que estão nos pontos de apoio ou locais seguros permaneçam até segunda ordem. A Defesa Civil vai enviar um aviso de desmobilização quando a situação estiver normalizada, mantendo assim a segurança de todos.

Lauro Oliveira

O representante da Defesa Civil de Angra dos Reis detalhou os estragos que a cidade sofreu com as chuvas, e o que está sendo feito para sanar a grave situação.

A Defesa Civil de Angra se encontra em estado de alerta máximo, devido aos mais de 300 milímetros que caíram no laço de tempo de 24 horas.

Então, tivemos alguns problemas, como alagamentos, deslizamentos de encosta, o nosso setor de engenharia está fazendo trabalhos ao longo do dia, temos equipes trabalhando no bairro do Parque Mambucaba, fazendo resgates das equipes, juntamente com o corpo de bombeiros e população civil, trabalhando em conjunto.

Nós temos um total de 346 desalojados em nossa cidade, divididos em quatro abrigos. E nós estamos com um total de 36 pontos de apoio abertos no município. A Prefeitura de Angra se preparou bastante, nós começamos a fazer esse trabalho preventivo praticamente dois dias antes com mensagens, com avisos, com vídeos para a população, trabalhos preventivos junto às comunidades, equipamentos implantados em todo o município e, graças a Deus, mesmo diante de um evento tão severo, nós não tivemos perda de vidas humanas.

Lauro Oliveira

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: