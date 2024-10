Organizações alertam para riscos sobre acordo UE-Mercosul

BRUXELAS, 29 OUT (ANSA) - Pelo menos quatro organizações agrícolas publicaram nesta terça-feira (29) uma declaração conjunta contra a assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia.

A nota assinada por Copa-Cogeca, Ceja, Effat e Geopa indica que a intenção do bloco de finalizar o pacto durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, marcada para os dias 18 e 19 de novembro, é "extremamente preocupante".

"Pedimos para que ouçam os agricultores e os trabalhadores agrícolas da Europa e suspendam as negociações do acordo comercial UE-Mercosul", diz o comunicado.

As quatro associações alertaram que o pacto poderá "expor o setor agroalimentar da UE à concorrência desleal", fator que poderá acarretar em "consequências negativas para os meios de subsistência, salários, condições de trabalho e emprego dos agricultores".

"Agricultores e trabalhadores garantem a disponibilidade de alimentos nas nossas mesas todos os dias. Merecem reconhecimento e respeito, e não dumping social ou concorrência desleal", conclui o comunicado.

As negociações do acordo chegaram a ser finalizadas em 2019, mas foram reabertas no início do ano passado, após o Mercosul, especialmente o Brasil, rechaçar novas exigências ambientais por parte de Bruxelas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.