Exercício russo simula uma resposta "maciça" a ataque nuclear

MOSCOU (Reuters) - A Rússia realizou um exercício de treinamento nesta terça-feira para simular um "ataque nuclear maciço" em resposta a um primeiro ataque de um inimigo, disse o ministro da Defesa do país, Andrei Belousov.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu início ao exercício em um momento crítico da guerra na Ucrânia. O exercício, que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse ser um evento regular e planejado, envolveu o lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro.

Como parte do exercício, um míssil balístico intercontinental Yars foi lançado do Cosmódromo de Plesetsk, no noroeste da Rússia, para o campo de testes de Kura, em Kamchatka, no extremo leste, informou o Ministério da Defesa.

Os mísseis balísticos Sineva e Bulava foram disparados de submarinos nos mares de Barents e Okhotsk. Os aviões bombardeiros estratégicos Tu-95MS, capazes de transportar armas nucleares, lançaram mísseis de cruzeiro.

Todos os mísseis atingiram seus alvos, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

(Reportagem da Reuters)