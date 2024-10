Musk envia mais dinheiro para apoiar Trump com doação de US$44 milhões

Elon Musk doou cerca de 44 milhões de dólares para seu grupo de gastos pró-Donald Trump durante a primeira quinzena de outubro, mostraram divulgações federais na quinta-feira, conforme o bilionário intensifica seus esforços de apoio ao candidato republicano para a eleição de 5 de novembro nos Estados Unidos.

As contribuições, divulgadas em um documento apresentado à Comissão Eleitoral Federal pelo grupo America PAC de Musk, foram feitas depois que um relatório anterior mostrou que ele deu ao grupo cerca de 75 milhões de dólares em três meses, entre julho e setembro.

O America PAC, que se concentra em atrair eleitores em Estados muito disputados que podem decidir a eleição, também revelou ter gasto mais de 47 milhões de dólares na primeira quinzena de outubro.

A campanha de Trump é amplamente dependente de grupos externos para a prospecção de eleitores, o que significa que o super PAC fundado por Musk - o homem mais rico do mundo - desempenha um papel de grande importância no que se espera que seja uma eleição muito acirrada entre Trump e a vice-presidente Kamala Harris.

Separadamente, a campanha de Trump relatou ter gasto mais de 88 milhões de dólares em anúncios na primeira metade do mês, deixando-o com 36 milhões de dólares no banco para a reta final da campanha, de acordo com um registro separado para a Comissão Eleitoral Federal. A campanha de Trump arrecadou 16 milhões de dólares durante o período.

A campanha de Kamala Harris, que superou a campanha de Trump em termos de arrecadação e gastos nos últimos meses, informou que gastou mais de 130 milhões de dólares em anúncios no início de outubro. A campanha de Kamala arrecadou 97 milhões de dólares durante a primeira metade do mês e tinha 119 milhões de dólares no banco em 16 de outubro, de acordo com sua divulgação.

Outro super PAC conservador, o Sentinel Action Fund, também informou ter recebido 2,3 milhões de dólares de Musk.

As doações de Musk ao America PAC o colocam no clube exclusivo dos mega-doadores republicanos, uma lista que também inclui o herdeiro do setor bancário Timothy Mellon e a bilionária dos cassinos Miriam Adelson.