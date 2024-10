Direitos de resposta de Fuad e Engler prorrogam horário eleitoral em BH

A Justiça Eleitoral concedeu um dia a mais de propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão em Belo Horizonte para apresentação de direitos de resposta dos candidatos Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL).

O que aconteceu

Decisões publicadas nesta sexta (25) concedem direitos de resposta às defesas de ambos os candidatos. Como este é o último dia para a exibição do horário eleitoral, as peças judiciais dizem que, se não houver tempo suficiente, as emissoras deverão exibir as propagandas em grade extra no sábado (26).

Engler associou Fuad a empresas de ônibus com as quais o atual prefeito não tem vínculo, e Fuad disse que Engler foi condenado por caluniar o youtuber Felipe Neto. Apesar de o candidato do PL, de fato, ter sido condenado neste ano pela Justiça Cível do Rio de Janeiro por associar Neto à pedofilia, ele ainda pode recorrer do caso.

O horário eleitoral gratuito termina nesta sexta-feira nas demais cidades onde haverá segundo turno. Hoje também é o último dia para divulgação de anúncios na imprensa escrita, e debates, tanto na rádio quanto na televisão, só são permitidos até a meia-noite.