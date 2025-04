Presidente do BoJ sinaliza alta de juros e diz querer levar inflação a 2% de forma sustentável

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, sinalizou que a instituição deve continuar aumentando as taxas de juros se a inflação subjacente acelerar conforme a trajetória esperada. Segundo ele, serão tomadas decisões adequadas para levar a inflação para a meta de 2% de forma sustentável, com fatores de aumento de preços diminuindo gradualmente.

"Tomaremos decisões políticas adequadas com o objetivo de atingir uma inflação de 2% de forma estável e sustentável", afirmou Ueda. "Fatores de custos da inflação, incluindo aumentos nos preços dos alimentos, devem diminuir gradualmente", acrescentou.

A principal taxa de juros do país é de 0,50%.

O presidente do BoJ também fez um comentário sobre o mercado cambial, afirmando ser importante que as moedas se movam de forma estável, refletindo fundamentos econômicos.

*Com informações da Dow Jones Newswires