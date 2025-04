Queda do poder aquisitivo leva britânicos a abandonar animais

Gatinhos em caixas e periquitos deixados do lado de fora no meio da noite: em 25 anos como recepcionista do abrigo Mayhew, no oeste de Londres, Sue Barrett nunca viu tantos animais abandonados. De acordo com a Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (RSPCA), nos primeiros meses de 2025 foram registrados mais de 5.700 abandonos, 32% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2024, foram cerca de 22.500, o que equivale a um aumento de 7% em relação a 2023.

Seus donos "estão tristes, envergonhados e frustrados por ter que tomar essas decisões", diz Elvira Meucci-Lyons, diretora do abrigo. "Eles vêm até nós porque sentem que não têm escolha a não ser abandonar seus animais", principalmente por causa do custo de vida, acrescentou.

Os britânicos são conhecidos por seu amor por cães e gatos. Mais da metade da população adulta, de cerca de 26 milhões de pessoas, possui um animal de estimação, de acordo com a RSPCA. Desde o início do ano, o abrigo Mayhew recebeu mais de 130 animais.

No Reino Unido, dezenas de milhares de animais foram abandonados desde o Brexit e o fim da pandemia de Covid, que contribuíram para o aumento do custo de vida.

"Por trás de cada animal que acolhemos, há uma história humana", diz seu diretor. Brownie, um poodle miniatura de um ano de idade, e Astro, um pequeno valentão americano (valentão de bolso ou pitbull), foram confiados ao centro porque seus donos perderam suas casas devido a problemas financeiros.

Histórias como essa são "as mais tocantes", disse Meucci-Lyons, porque é durante esses tempos difíceis que os donos "precisam de seu adorável animal de estimação mais do que nunca".

Problemas de saúde

Alguns proprietários explicam que precisam escolher entre comer ou alimentar seu animal de estimação. Cada vez mais animais também estão chegando a Mayhew com problemas de saúde, porque seus donos não podem pagar o veterinário.

Felix é o exemplo perfeito. O gato de nove anos foi levado ao abrigo por seus donos, que admitiram que não podiam pagar os cuidados odontológicos de que ele precisava.

Além do aumento do custo de vida, o fim da pandemia de Covid-19 também afetou o número de abandonos. A pandemia viu um aumento nas adoções de animais durante o bloqueio.

Depois da suspensão do confinamento, muitos animais foram abandonados e alguns continuam chegando aos centros de acolhimento.

Ração de graça

A inflação atingiu 11,1% em outubro de 2022, o nível mais alto em mais de 40 anos, levando ao aumento do preço da ração.

Para ajudar os proprietários em dificuldades, o Mayhew Center fornece ração para animais de estimação e oferece tratamentos preventivos gratuitos em sua clínica veterinária.

"Estamos sobrecarregados, não podemos atender à demanda", diz Elvira Meucci-Lyons. "Todo dia é de partir o coração. Vamos para a cama à noite pensando nos cães e gatos que não podemos ajudar." Mas a equipe continua motivada porque "vemos todos os dias a diferença que fazemos", diz.

Com informações da AFP