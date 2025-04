EUA e Japão precisam "reagir" contra China, diz embaixador norte-americano

Por Rocky Swift

TÓQUIO (Reuters) - Os Estados Unidos e o Japão precisam trabalhar juntos para alinhar suas forças de defesa diante de uma China cada vez mais assertiva, disse o novo embaixador dos EUA, George Glass, em sua chegada a Tóquio nesta sexta-feira.

"Estamos com o Japão em uma vizinhança muito difícil. Temos a Rússia, a China e a Coreia do Norte", disse Glass aos repórteres no aeroporto de Haneda, acrescentando que os aliados precisam "reagir contra um país como a China".

O Japão abriga o maior destacamento de tropas dos EUA no exterior em todo o mundo, bem como esquadrões de jatos de combate e o único grupo de envio avançado de porta-aviões de Washington.

Nos últimos anos, Tóquio também embarcou em um incremento militar histórico e iniciou vários projetos com Washington para alinhar melhor suas forças e indústrias de defesa.

No entanto, a hesitação de Trump em relação ao apoio à Ucrânia em sua guerra com a Rússia e as reclamações dele sobre o custo das alianças de defesa aumentaram a preocupação com o compromisso dos EUA com suas parcerias de segurança em todo o mundo.

Glass disse que Washington está concentrado na segurança dos cidadãos norte-americanos e japoneses e em garantir que os militares tenham todo o apoio e materiais necessários para combater as ameaças de Pequim.

Questionado sobre os comentários de Glass, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, disse que os diplomatas devem promover a amizade entre os países em vez de difamá-los e afirmou que a China tem sido uma força para a paz internacional.

"Quem está ostentando força militar, provocando confrontos e ameaçando a paz em todos os lugares?", disse ele em uma coletiva de imprensa regular. "A comunidade internacional nunca foi tão clara sobre isso."

Trump escolheu Glass a dedo, em parte, devido ao seu sucesso em combater os "hábitos predatórios" da China durante seu cargo anterior como embaixador em Portugal de 2017 a 2021, disse ele.

Em sua audiência de confirmação no Congresso dos EUA em março, Glass disse que, no entanto, precisaria pressionar o Japão a pagar mais pelo custo do apoio militar dos EUA.

Trump quer que as negociações sobre esses custos sejam incluídas nas tratativas comerciais em andamento, desencadeadas por suas tarifas de importação abrangentes sobre dezenas de países, incluindo o Japão. Tóquio quer manter as questões separadas.

Glass disse que está "extremamente otimista" de que os EUA chegarão a um acordo com o Japão. Segundo Washington, mais de 75 países entraram em contato para conversações desde que o governo divulgou as tarifas no início deste mês.

(Reportagem de Rocky Swift e Chang-Ran Kim, em Tóquio, e Liz Lee, em Pequim)