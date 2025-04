Nevasca fora de época causa avalanche e faz vítima fatal nos Alpes franceses

Após uma forte nevasca, o alerta laranja de avalanche permaneceu em vigor nesta sexta-feira (18) em Savoia, região dos Alpes franceses. Um britânico de 27 anos, que tinha ficado soterrado no resort Val Thorens, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na quinta-feira (17), o jovem, que estava parado à beira de uma estrada, foi arrastado por cerca de 15 metros por uma avalanche na entrada do resort por volta das 10h, explicou o gabinete do promotor público de Albertville.

Quando foi encontrado, ele estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória e foi levado ao hospital de Grenoble, mas faleceu à noite, segundo o promotor Benoît Bachelet em comunicado.

Outros dois deslizamentos atingiram Les Menuires, uma estação de esqui próxima, na quinta-feira, sem causar vítimas, segundo informou a prefeitura, que alertou sobre a instabilidade da camada de neve.

Assim como os Alpes franceses e suíços, o norte da Itália também foi afetado por fortes chuvas na quinta-feira, que se transformaram em neve nas áreas de maior altitude. A tempestade causou três mortes: um homem de 64 anos e seu filho de 33, arrastados dentro do carro por uma enxurrada em Veneto (nordeste), e um idoso de 90 anos encontrado sem vida em sua casa inundada em Piemonte (noroeste).

Nos Alpes franceses, pequenos deslizamentos foram observados nas encostas das montanhas nesta sexta-feira, e alertas de avalanche puderam ser ouvidos em Val Thorens, onde o sol voltou a aparecer.

O resort, agora novamente acessível, reabriu gradualmente sua área de esqui, desaconselhando fortemente o esqui fora de pista e caminhadas fora das áreas demarcadas.

Riscos permanecem e autoridades alertam para precaução

Quase todas as estradas estão liberadas para o tráfego, e apenas mil residências permaneciam sem eletricidade na manhã desta sexta-feira, incluindo 800 em Savoia, das mais de 5 mil que ficaram sem energia no dia anterior, segundo o gestor de rede Enedis.

Embora nenhum dos Alpes esteja sob alerta máximo de avalanche, regiões como Maurienne, Vanoise, Beaufortain, Mont-Blanc, Oisans, Grandes Rousses, Haute-Tarentaise, Belledonne e Haute-Maurienne permanecem sob risco "alto" (4/5), segundo a Météo France, que pede "máxima cautela".

"A atividade de avalanches será significativamente menor do que na quinta-feira, mas grandes avalanches ainda são possíveis até sexta-feira à tarde", alertou o serviço meteorológico em seu último boletim.

O alerta laranja em Savoia entrou em vigor às 10h, com previsão de término às 16h desta sexta-feira. As avalanches "podem atingir localmente infraestruturas ou rodovias normalmente expostas", alerta a Météo France, acrescentando que "as quantidades de neve acumuladas são notáveis para o período", com depósitos de até 1 metro de neve nas estações de esportes de inverno.

Impacto no transporte e medidas de segurança

Com a neve recente, independentemente da altitude, "a simples presença humana (esquiador, pessoas fazendo caminhadas, etc.) pode ser suficiente para desencadear grandes avalanches. Com o retorno do céu limpo, também são esperadas liberações espontâneas antes de uma estabilização gradual da camada de neve", alerta a prefeitura.

Devido às fortes chuvas na Itália na quinta-feira, o Túnel do Monte Branco permaneceu fechado em ambas as direções para veículos pesados, causando longas filas.

O acesso ao Túnel de Fréjus, no lado francês, também foi prejudicado, com quilômetros de congestionamento e veículos pesados retidos em uma zona de controle.

Por sua vez, a SNCF informou que os serviços de trem permaneceriam interrompidos ao longo do dia no departamento, afetando diversas linhas.

Na quinta-feira, muitas estradas e túneis foram fechados em áreas afetadas da França, Suíça e Itália devido à queda de árvores e risco de avalanche. Escolas permaneceram fechadas, e vários resorts franceses confinaram moradores e suspenderam atividades de esqui.

(Com AFP)