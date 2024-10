Sakamoto: Marçal deveria dialogar com a Justiça, não com Boulos e Nunes

O papel de Pablo Marçal (PRTB) não deveria ser o de organizador de uma sabatina com Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), mas o de um personagem que deve explicações à Justiça pelos abusos cometidos no primeiro turno da campanha para a Prefeitura de São Paulo, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (24).

Candidato derrotado no primeiro turno das eleições municipais, Marçal chamou Boulos e Nunes para uma sabatina, que será transmitida nas redes sociais do ex-coach. O candidato do PSOL aceitou o convite, enquanto o atual prefeito disse que a chance de comparecer "é zero".

Trazer Marçal de volta à discussão política nesta campanha é como resgatar Jair Bolsonaro nesta reta final. Não é interessante. São duas figuras que não contribuíram em nada com a eleição municipal em São Paulo.

Bolsonaro é assim: ele tenta hackear o sistema para proveito próprio, surfar em cima disso e contaminará Nunes com a rejeição. Marçal tenta aparecer agora e Boulos, que não tem nenhum amor ou simpatia por ele, topa [participar da sabatina].

Boulos está sendo pragmático, mas isso tem um limite. Marçal deveria dialogar simplesmente com a Justiça Eleitoral e com a Comum. Neste momento, deveríamos discutir a inelegibilidade dele por oito anos. Marçal deveria ser alvo da atenção da ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral de maneira geral, e não dos outros candidatos.

Neste momento, Marçal tem a visibilidade que ele quis e entra no jogo político. O custo para a democracia é alto por continuar o considerando como um interlocutor. A depender do que aconteça, essa atenção a Marçal pode cobrar um preço muito caro em 2026. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, por trás do "sim" de Boulos ao convite de Marçal está a esperança de resgatar parte dos votos perdidos nas regiões periféricas no primeiro turno.

Pela cabeça dele [Boulos], está passando a ideia de que todas as armas valem a pena nesta reta final, principalmente para conquistar não apenas o público do Marçal relacionado ao antipetismo e ao bolsonarismo raiz, mas o da periferia. Há uma expectativa por parte da campanha de Boulos que esses votos da periferia migrem.

Se Nunes aceitasse [ir à sabatina de Marçal], já não sei se Boulos participaria. Na avaliação da equipe de campanha de Boulos, uma sabatina só com ele e Marçal pode fazer uma diferença significativa na reta final. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

