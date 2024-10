Itália exerce papel fundamental para paz, diz vice-premiê

PESCARA, 24 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, destacou nesta quinta-feira (24) o papel de Roma em uma cúpula do G7 em Pescara, no sul do país, que reuniu israelenses, libaneses e palestinos.

O político afirmou que a discussão entre os participantes sobre como auxiliar a população civil da Faixa de Gaza representou um "acontecimento extraordinário".

"Significa que a Itália é capaz de desempenhar um papel importante e de ser protagonista de iniciativas políticas para aliviar o sofrimento dos civis, mas também para construir a paz e um cessar-fogo tanto no Líbano como em Gaza", disse.

Após três dias de reuniões na cidade italiana, Tajani fez uma avaliação positiva sobre o G7 do Desenvolvimento, além de destacar que mais um passo em direção ao fim dos conflitos no Oriente Médio foi dado.

"Os resultados políticos estão sob os olhos de todos, foi um passo importante ter aqui israelenses, palestinos e libaneses para falar sobre a emergência humanitária, algo que não aconteceu em nenhum lugar", analisou Tajani.

Em Pescara, o ministro lançou a ideia de ser desenvolvida uma conferência para a reconstrução do enclave palestino similar ao feito pela Ucrânia.

Por fim, Tajani anunciou um novo compromisso financeiro italiano que auxiliará os cidadãos do Líbano e levará ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. (ANSA).

