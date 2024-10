Quem está na frente para prefeito de Manaus? Veja últimas pesquisas

Do UOL, em São Paulo

David Almeida (Avante) e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) fazem disputa acirrada no segundo turno das Eleições 2024 em Manaus (AM). No primeiro turno, Almeida teve 32,2% dos votos válidos e Neto, 24,9%.

A seguir, confira as últimas pesquisas sobre a corrida eleitoral para o segundo turno da cidade.

O que dizem as pesquisas?

Os últimos levantamentos mostram uma disputa acirrada, com empate técnico em diferentes institutos. A nova pesquisa Paraná Pesquisas divulgado hoje (22), mostra uma proximidade ainda maior entre os candidatos.

Paraná Pesquisas

O atual prefeito, David Almeida, registra 46% das intenções de voto, enquanto o candidato Capitão Alberto Neto (PL) aparece com 45,5%.

Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. As entrevistas foram realizadas presencialmente.

Confira o resultado no cenário estimulado, quando os eleitores recebem uma lista com os nomes dos candidatos:

David Almeida (Avante): 46%

Capitão Alberto Neto (PL): 45,5%

Brancos/nulos: 4,6%

Indecisos: 3,9%

Quaest

Divulgada no sábado (19), a pesquisa Quaest mostra os candidatos tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa apresenta um intervalo de confiança de 95%.

Veja os resultados:

David Almeida (Avante): 43% das intenções de voto

Capitão Alberto Neto (PL): 41% das intenções de voto

Votos brancos, nulos ou não vão votar: 12%

Indecisos: 4%

AtlasIntel

O levantamento da Atlasintel, divulgado no começo da semana passada (14), também já apontava um empate técnico entre os candidatos, com diferença de apenas 1,5% pontos percentuais.

Veja os resultados:

Capitão Alberto Neto (PL): 49,5%

David Almeida (Avante): 48%

Brancos/nulos: 1,8%

Indecisos: 0,7%

Votos válidos:

Capitão Alberto Neto: 50,8%

David Almeida: 49,2%

Os votos válidos excluem os branco e nulos e são os únicos considerados pela Justiça Eleitoral para calcular os resultados.

Sobre as pesquisas

A Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Manaus entre os dias 18 e 21 de outubro. Com nível de confiança de 95%, o levantamento foi registrado no TSE sob o número M-07288/2024.

A pesquisa Quaest foi registrada na Justiça Eleitoral com o número AM05240/2024, foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro e entrevistou 900 pessoas e foi contratada pela Rede Amazônica.

A pesquisa Atlasintel ouviu 1.201 eleitores de Manaus entre os dias 8 e 13 de outubro. Com nível de confiança de 95%, o levantamento foi registrado no TSE sob o número AM-04362/2024.