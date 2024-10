PSG empata em casa com PSV (1-1) e segue sem convencer na Champions

O Paris Saint-Germain continua sem decolar na Liga dos Campeões, depois de empatar em 1 a 1 com o PSV Eindhoven nesta terça-feira (22), pela terceira rodada, no Parque dos Príncipes.

Com apenas quatro pontos conquistados até o momento, o PSG ainda está longe do 'Top 8' que classifica diretamente para as oitavas de final neste novo formato da maior das competições europeias de clubes.

Os holandeses saíram na frente aos 34 minutos com um gol do atacante Noa Lang e os donos da casa, após inúmeras chances perdidas que deixaram os torcedores desesperados, empataram no início do segundo tempo por meio do lateral-direito marroquino Achraf Hakimi (55').

Apesar da pressão, o PSG não conseguiu marcar o gol da vitória.

A equipe parisiense terá que mostrar outra cara nas próximas rodadas, em que vai receber o Atlético de Madrid e o Bayern de Munique.

