Wall Street abre em alta após perdas generalizadas na véspera

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street saltaram na abertura desta terça-feira, com os investidores voltando seu foco para balanços corporativos, depois que as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, causaram fortes perdas na sessão anterior.

O Dow Jones subia 0,91% na abertura, para 38.516,23 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,96%, a 5.207,67 pontos, enquanto o Nasdaq Composite saltava 1,32%, para 16.079,94 pontos na abertura.

(Por Lisa Mattackal em Bengaluru)