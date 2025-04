Conab: País colheu 92,5% da área de soja; retirada do milho verão está em 68,2%

São Paulo, 22 - A colheita de soja 2024/25 no Brasil alcançava, até o domingo, 20 de abril, 92,5% da área, avanço de 4,2 pontos porcentuais em relação ao domingo anterior. Em relação a igual momento da safra passada, quando 83,2% das lavouras estavam colhidas, há avanço de 9,3 pontos porcentuais. Já em comparação com a média dos últimos cinco anos, de 90,8%, os trabalhos estão 1,7 ponto porcentual adiantados. As informações foram divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra.Entre os 12 Estados que cultivam a oleaginosa, a colheita já foi encerrada em São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso vem em seguida, com 99,9% da área colhida, seguido por Minas Gerais, com 99,6%, e, Bahia e Paraná, ambos com 99%. O Estado que tem a menor área colhida neste momento é o Rio Grande do Sul, com 63%.A colheita de milho verão 2024/25 no País alcançava, até domingo, 68,2% da safra, avanço de 2,7 pontos porcentuais ante o domingo anterior. Em comparação com igual período da safra passada, quando 56,7% das plantações estavam colhidas, há adianto de 11,5 pontos porcentuais. Na comparação com as últimas cinco safras, também há avanço, no caso, de 4,8 pontos porcentuais. Entre os Estados que cultivam milho verão, o Paraná já concluiu a colheita. Outro importante produtor, o Rio Grande do Sul, colheu 86% da área plantada.A colheita de arroz 2024/25 cobria até domingo 76,1% da área semeada, avanço de 8 pontos porcentuais em relação ao domingo anterior. Na comparação com igual período da safra passada, os trabalhos estão 23,2 pontos porcentuais adiantados. Na comparação com as últimas cinco safras, há atraso de 0,8 ponto porcentual.