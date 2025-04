FMI reduz previsão de crescimento da zona do euro em meio à incerteza tarifária

BRUXELAS (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou nesta terça-feira sua previsão de crescimento econômico para a zona do euro neste ano e no próximo, citando o aumento das tarifas dos Estados Unidos e a incerteza em torno de sua implementação.

O FMI reduziu sua previsão de expansão para os 20 países que compartilham o euro a 0,8% em 2025 e a 1,2% em 2026, com ambas as projeções 0,2 ponto percentual abaixo do que o credor previu no início do ano.

"O aumento da incerteza e das tarifas são os principais fatores do crescimento moderado em 2025", disse o FMI em relatório.

"As forças compensatórias que sustentam a modesta retomada em 2026 incluem um consumo mais forte devido ao aumento dos salários reais e uma flexibilização fiscal projetada na Alemanha após grandes mudanças em sua regra fiscal (o 'freio da dívida')", disse.

O FMI disse que a economia da Espanha desfrutou do mais forte impulso de crescimento da Europa e pode crescer 2,5% neste ano, uma revisão de 0,2 ponto para cima em relação a janeiro.

"Isso reflete uma grande transferência de resultados melhores do que o esperado em 2024 e a atividade de reconstrução após as enchentes", disse a previsão.

O FMI também previu que o Banco Central Europeu reduzirá sua taxa de juros para 2% até meados do ano, dos atuais 2,25%.

"Na zona do euro, são esperados cortes de 100 pontos-base em 2025 (sendo que três cortes já ocorreram neste ano), o que representa mais dois cortes de 25 pontos-base do que nas premissas subjacentes a (previsão de) outubro, levando a taxa para 2% em meados do ano", disse o FMI.

