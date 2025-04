China pede a Reino Unido e União Europeia que mantenham o comércio multilateral diante de tarifas dos EUA

PEQUIM (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu nesta terça-feira que o Reino Unido e a União Europeia salvaguardem os sistemas multilaterais de comércio, conforme Pequim busca reunir o apoio de parceiros comerciais para se contrapor às medidas tarifárias dos EUA.

Wang disse ao secretário britânico de Relações Exteriores, David Lammy, em uma ligação telefônica, que a China e o Reino Unido têm a responsabilidade de defender a ordem internacional diante do "bullying unilateral desenfreado", de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

A China está pronta para trabalhar com o Reino Unido para "eliminar todas as distrações", disse Wang, acrescentando que ambos os países têm o ônus de proteger os sistemas de comércio multilateral.

Em uma conversa telefônica separada com a ministra das Relações Exteriores da Áustria, Beate Meinl-Reisinger, Wang também disse que a China e a UE devem assumir a responsabilidade internacional de defender o comércio multilateral e construir uma economia mundial aberta.

Ele também disse que a China está disposta a fortalecer ainda mais os intercâmbios de alto nível com a UE.

(Reportagem de Ethan Wang, Xiuhao Chen e Liz Lee)