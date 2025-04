'Obrigado por me fazer voltar à praça': as últimas palavras de Francisco, o 'papa do povo'

A imprensa europeia prestou nesta terça-feira (22) uma homenagem quase unânime ao Papa Francisco, um dia após a morte do pontífice, aos 88 anos, celebrando sua figura como "o papa do povo", um homem de coração e um 'reformador'. Segundo as informações oficiais do Vaticano, as últimas palavras do papa, dirigidas a seu enfermeiro por tê-lo encorajado a dar uma última volta de papamóvel na Praça de São Pedro, no domingo de Páscoa (21), foram: "obrigado por me fazer voltar à praça".

A frase, dita ao seu fiel enfermeiro pessoal, Massimiliano Strappetti, foi divulgada nesta terça-feira (22) pelo Vatican News, o canal oficial de comunicação da Santa Sé.

Após a tradicional bênção Urbi et Orbi, feita da varanda da Basílica de São Pedro, o papa surpreendeu os fiéis com um passeio inesperado pela praça a bordo do papamóvel, em meio a milhares de pessoas reunidas para celebrar a Páscoa, nesse que seria seu último contato direto com os fiéis.

Antes de sair para encontrar a multidão, ele perguntou ao enfermeiro: "Você acha que eu consigo?" Strappetti o tranquilizou. Francisco então percorreu a praça por cerca de quinze minutos, saudando a multidão e abençoando bebês em um clima de grande emoção, sempre acompanhado por seguranças.

De acordo com o Vatican News, o papa descansou naquela tarde em seu apartamento na casa Santa Marta, no Vaticano e mais tarde jantou normalmente.

Primeiros sinais de mal-estar

Na segunda-feira, por volta das 5h30 (horário local, meia-noite e meia em Brasília), surgiram os primeiros sinais de mal-estar. Pouco mais de uma hora depois, após acenar com a mão para o enfermeiro, entrou em coma e morreu às 7h35 (2h35 em Brasília).

"Ele não sofreu, tudo aconteceu muito rápido", relataram testemunhas ao Vatican News. "Uma morte discreta, quase inesperada, sem longas esperas ou grande alarde ? fiel ao perfil de um papa que sempre foi reservado em relação à sua saúde", comentou o veículo da Santa Sé.

O funeral do papa Francisco será realizado na manhã de sábado (26). Milhares de fiéis e autoridades estrangeiras são esperados. Em seguida, será convocado um conclave para eleger seu sucessor.

Em um testamento datado de 29 de junho de 2022, o papa Francisco expressou seu desejo de ser sepultado de forma simples na basílica papal de Santa Maria Maior, em Roma, sem decoração especial, apenas a inscrição de seu nome em latim na sepultura: "Franciscus".

Ele também confiou que o sofrimento vivido na última parte de sua vida foi oferecido pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.

Como Jorge Bergoglio se tornou Francisco

Do nascimento em uma família de imigrantes italianos instalada em Buenos Aires ao contato direto com a pobreza durante sua formação na Companhia de Jesus, da liderança da província jesuíta na Argentina em plena ditadura à confissão diária em uma casa religiosa em Córdoba. O Vatican News relatou os caminhos que moldaram "o menino, o homem, o sacerdote e o cardeal Bergoglio" ao longo de seus 77 anos de vida em sua terra natal, antes de sua eleição à "cátedra de Pedro", em 13 de março de 2013.

No dia 13 de dezembro de 1969, Francisco foi ordenado sacerdote. "Acredito na minha história, que foi atravessada pelo olhar de amor de Deus. E espero pela surpresa de cada dia através da qual se manifestarão o amor, a força, a traição e o pecado, que me acompanharão até o encontro definitivo com esse rosto maravilhoso, cujos traços eu desconheço, pois ele me escapa continuamente, mas que eu quero conhecer e amar", escreveu ele em sua profissão de fé, segundo o veículo de comunicação oficial da Santa Sé.

Após um ano de retiro na Espanha, Bergoglio fez seus votos perpétuos no dia 22 de abril de 1973, quando foi encarregado do noviciado dos jesuítas em San Miguel e lecionou na faculdade de teologia.

Nossa Senhora desatadora dos nós

Em 1986, Jorge Bergoglio vai para a Alemanha para concluir sua tese de doutorado sobre Romano Guardini, um teólogo italiano naturalizado alemão, especialista no movimento litúrgico e na ação pastoral. Ele foi professor de Joseph Ratzinger, o papa que antecedeu Francisco, em Munique.

Na Alemanha, o argentino descobre em uma igreja da Baviera a Virgem "desatadora dos nós". A representação não o deixará mais. Ele manda reproduzi-la na Argentina, grava medalhas e imprime a imagem no seu livreto de ordenação episcopal.

De volta à Argentina, ele se torna simples professor no Colégio do Salvador, em Buenos Aires, por alguns meses. A Companhia de Jesus o envia a Córdoba, a 700 km a noroeste de Buenos Aires, onde ele se torna diretor espiritual e confessor. Como arcebispo, Jorge Bergoglio pensa em um projeto missionário centrado na comunhão e na evangelização. Os quatro objetivos principais são: comunidades abertas e fraternas, participação ativa de laicos conscientes, evangelização voltada para todos os habitantes da cidade, assistência aos pobres e aos doentes, segundo o Vatican News.

Em 2001, durante o Consistório de 21 de fevereiro, o papa João Paulo II o torna cardeal, atribuindo-lhe o título de São Roberto Belarmino. Ele então pede aos fiéis que destinem aos pobres o dinheiro da viagem a Roma.

Tragédias

Em dezembro de 2002, durante a segunda intifada, ele reúne dois amigos na catedral para um abraço simbólico: o rabino Abraham Skorka, reitor do seminário rabínico latino-americano, e Omar Abboud, do Instituto para o Diálogo Inter-religioso de Buenos Aires.

Em 2004, um incêndio mata 194 jovens que estavam reunidos para um show de rock na capital argentina. O cardeal Bergoglio passa a noite perto da sala de concertos, consolando as vítimas, orando por elas e dando-lhes a unção dos enfermos.

Brasil

Na Quinta Conferência de Aparecida, lançada em maio de 2007 por Bento XVI no Brasil, Francisco reformula a opção preferencial pelos pobres, falando pela primeira vez sobre "periferias geográficas, sociais e existenciais". Uma virada missionária é organizada na América Latina.

Em 2009, ele cria um vicariato para as favelas, para coordenar o trabalho dos padres nos bairros pobres de Buenos Aires, e lança em âmbito nacional uma campanha de solidariedade pelo bicentenário da independência do país: duas centenas de obras de caridade a serem realizadas até 2016.

Quando Bento XVI renunciou ao papado, Bergoglio saudou a "grande beleza, a simplicidade e a profundidade" de seu magistério e reconheceu a decisão como "muito refletida diante de Deus". No dia 26 de fevereiro, ele voa para Roma para cumprimentar Bento XVI antes de sua retirada e para participar do Conclave.

Na Capela Sistina, seu nome é anunciado sob aplausos. Em 13 de março de 2013, o jesuíta argentino se torna o primeiro papa da história do continente americano, e escolhe o nome de Francisco, como o "poverello" de Assis.

(Com AFP e Vatican News)