Economista-chefe do FMI diz que mercados estão lidando com ajustes no dólar sem estresse

WASHINGTON (Reuters) - O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, disse nesta terça-feira que o enfraquecimento generalizado do dólar está sinalizando alguma reavaliação da demanda por ativos em dólar, mas os mercados estão lidando bem com o ajuste.

Gourinchas disse em uma coletiva de imprensa, durante as reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, que houve entradas muito fortes em ativos em dólares nos últimos anos, e que algum ajuste é normal.

"Portanto, estamos vendo alguns ajustes, algumas correções, e os mercados estão lidando com isso. Não vemos sinais de estresse nem mesmo nos mercados cambiais", disse Gourinchas.

(Por David Lawder)