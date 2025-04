Amanda Klein: Trump põe em risco a credibilidade do banco central dos EUA

O presidente Donald Trump coloca em risco a credibilidade do banco central dos Estados Unidos ao jogar a culpa no presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, por sua política irresponsável e de tarifas altas, analisou Amanda Klein, apresentadora do Mercado Aberto, na edição de hoje no Canal UOL.

Se por ventura a economia americana naufragar, em vez de responsabilizar a sua política comercial irresponsável e as tarifas altas, joga-se a culpa no bote expiatório Jerome Powell, que teria mantido a taxa de juros elevada por mais tempo.

É um jogo que põe em risco a credibilidade e a reputação do Banco Central, que é uma pedra fundamental, faz parte de um contexto de um estado que se chama 'rule of law', ou império da lei, até hoje, a moeda mais valiosa em circulação.

A apresentadora do UOL afirmou que a reação do mercado na segunda-feira, com a queda das bolsas dos Estados Unidos e o enfraquecimento do dólar perante as moedas mais fortes do mundo, é apenas um aperitivo do que pode vir pela frente caso Powell seja demitido.

Donald Trump tem investido contra Jerome Powell desde a última quinta-feira, quando o presidente do Fed sinalizou que pode esperar mais tempo para reduzir a taxa de juros. Entre conter a inflação de um lado e agir rapidamente para evitar a desaceleração econômica e a consequente queda de emprego, Powell deu sinais de que prefere a primeira opção, ou seja, conter a inflação.

A independência dos bancos centrais, sem interferência ou pressão política é pedra fundamental do bom funcionamento dos mercados. Qualquer ameaça a esse arranjo político, econômico, institucional, extremamente delicado, envia uma mensagem de imenso estresse, e foi o que aconteceu ontem.

A apresentadora comparou a situação de Donald Trump nos EUA com ao que já aconteceu no Brasil nos mandatos de Dilma Rousseff, e mais recentemente de Lula.

O Brasil viveu algo parecido no governo Dilma Rousseff, quando o então presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, deu um cavalo de pau nas expectativas dos mercados, reduziu juros por pressão política e colheu a erosão da credibilidade do Banco Central.

O presidente Lula, mais recentemente, fez críticas duras a Roberto Campos Neto, a quem responsabilizou pelas agruras da economia simplesmente por ter sido nomeado pelo governo anterior. É mais ou menos a estratégia que o Trump tenta agora.

