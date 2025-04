Defesas divergem sobre acesso a provas em julgamento por tentativa de golpe

As defesas dos acusados de integrarem o núcleo 2 por tentativa de golpe de Estado divergiram hoje sobre o acesso às provas durante suas sustentações orais no julgamento.

O que aconteceu

Advogado Danilo David Ribeiro, que representa o delegado da PF Fernando de Sousa Oliveira destoou das defesas de outros acusados. Ele disse que teve acesso a todo o material da investigação da PF sobre tentativa de golpe desde o início. "Esta defesa teve acesso a todos os documentos, amplo acesso aos autos, acesso às vossas Excelências. Defesa está totalmente preparada e apta", afirmou no início de sua sustentação.

Um dos advogados de Filipe Martins, Marcelo Almeida Sant'anna, disse que a defesa quer ter acesso a prova. "Essa prova que a acusação sabe, e que não falou uma vírgula do que sabe, que a acusação leu respeito a Felipe na denúncia. Nós queremos acessar essa prova", disse ele. "Então, com a máxima vênia e com toda a humildade do mundo, esse advogado pede a essa corte que esclareça essa bancada de defesa. Porque essa prova nós queremos enfrentar neste momento."

Advogado do acusado Marcelo Câmara, Luiz Eduardo Kuntz também disse que nunca conseguiu acessar os documentos originais do processo. "Vim pessoalmente retirar cópias desse processo inúmeras vezes. Diversas são as certidões que constarão dos autos. Agora, eu nunca consegui acesso ao original", disse ele.

Kuntz também disse que é necessário discutir a validade das provas no início do processo. "Temos que discutir a validade da prova no começo do processo, não ao final da sentença. Ou senão, fica de forma esquizofrênica a defesa tendo que girar dois pratos ao mesmo tempo. Se a prova vale, eu faço uma defesa. Se a prova não vale, eu faço outra."

Primeira Turma do STF analisa denúncia contra mais seis acusados de tentativa de golpe de Estado. Entre eles, estão o general Mário Fernandes, que seria responsável por um plano para matar Lula, e membros da cúpula da Segurança do DF.

Celulares lacrados no início do julgamento

STF decidiu recolher os celulares de todos que forem assistir ao julgamento na sala da Primeira Turma. Segundo a assessoria de comunicação da Corte, a medida foi tomada porque já há a regra de não se fazer filmagens dentro da Turma, e ela foi burlada no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além disso, o ministro Alexandre de Moraes proibiu Filipe Martins, um dos denunciados, de fazer gravações ou ser filmado no local. Os celulares estão foram lacrados já na entrada do prédio do STF. Quem quiser falar ao telefone, por exemplo, precisará sair da sala e depois colocar o aparelho de volta no envelope lacrado antes de retornar.

Seis denunciados são acusados de cinco crimes. São eles: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, a pena máxima somada chega a 46 anos de prisão. Eles negam ter cometido crimes.