Wall St se recupera após liquidação com os investidores de olho em balanços

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuperavam algum terreno nesta terça-feira, com os investidores concentrados nos balanços corporativos, depois que as crescentes críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, levaram a uma forte liquidação na sessão anterior.

Investidores analisam uma série de balanços trimestrais, com dezenas de outros a serem divulgados ao longo da semana, em busca de indicações sobre como as empresas estão lidando com a incerteza causada pelas tarifas e suas expectativas de impacto nos lucros futuros.

"Ainda há muita incerteza no ar com relação ao destino das tarifas... mas se pudermos olhar além disso, os fundamentos dos mercados ainda parecem muito bons", disse Eric Sterner, diretor de investimentos da Apollon Wealth Management.

"A expectativa é de que os lucros cresçam 10% neste primeiro trimestre, portanto, os lucros corporativos ainda são muito saudáveis."

As ações do conglomerado industrial 3M Co saltavam 3,4% depois que a empresa superou as expectativas de lucro para o primeiro trimestre.

A Verizon caía 2,4% após registrar perda trimestral maior de assinantes. A Northrop Grumman tinha queda de 8,7% depois de registrar uma queda acentuada no lucro, enquanto a RTX perdia 8% após sinalizar um possível impacto de cerca de US$850 milhões no lucro anual devido às tarifas.

O Dow Jones Industrial Average subia 1,49%, para 38.739,07 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 1,34%, a 5.227,23 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 1,51%, para 16.111,01 pontos.

As megacaps também se recuperavam, com a Nvidia subindo 1,1% e a Apple em alta de 1,7%.

Todos os setores do S&P 500 subiram, com o de consumo discricionário assumindo a liderança.