Josias: Milei e Trump têm religiosidade cenográfica e praticam proselitismo

Líderes de direita como Javier Milei e Donald Trump exibem uma religiosidade de conveniência após duras críticas ao papa Francisco, analisou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Os presidentes da Argentina e dos Estados Unidos confirmaram que irão a Roma para acompanhar o funeral do papa. Milei, que já chamou o pontífice de "representante do maligno na Terra", agora disse que "foi uma horna conhecê-lo, apesar das diferenças".

Esses líderes da direita mundial, como Javier Milei, Donald Trump e Jair Bolsonaro, têm uma religiosidade cenográfica. A eles convêm a religiosidade quando ela os aproxima do eleitorado que tem pendores cristãos e segue os valores dela. Nessa hora, convém se aproximar do metafísico.

O que eles estão buscando, porém, é outra coisa: um proselitismo político que os mantenha conectados com esse nicho do eleitorado. A religiosidade é muito forte na Argentina e no Brasil. Nos EUA, também há católicos, evangélicos e protestantes. Então convém a esses líderes manter essa conexão com o divino. Mas todos sabemos, pelos próprios atos, que essa ligação é frágil e cenográfica. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que tanto Milei como Trump, que agora cobrem o papa Francisco de elogios, colocaram em prática diversas medidas que contrariam os ideais defendidos pelo pontífice.

Ninguém que tenha preocupação com a religião faz o que Milei faz na Argentina, com um descaso hediondo pelos mais pobres, ou o que Trump tem feito nos EUA com deportações e humilhações de pessoas pobres, algemados nos pés e nas mãos, acorrentados pela cintura. Uma pessoa assim não tem esses valores todos no coração. Eles fazem crer que têm.

Agora que o papa morreu, todos estão se condoendo e vão se solidarizar com ele, que demonstrou apreço pelos mais pobres e os aproximou da Igreja. O papa estava ao lado de todos aqueles que têm algum drama pessoal e sofrem por alguma razão. Convém a eles exercer essa religiosidade de fancaria. Só os ingênuos caem nisso. Josias de Souza, colunista do UOL

