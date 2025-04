Ibovespa mostra fraqueza na volta do feriadão com Petrobras entre pressões de baixa

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava fraqueza nesta terça-feira, com as ações da Petrobras e da Embraer entre as maiores pressões de baixa, em meio a ajustes após feriadão no Brasil, enquanto o setor de proteínas era um contrapeso relevante, com os papéis da JBS em alta de mais de 2%.

Às 11h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,3%, a 129.266,09 pontos, tendo marcado 128.725,59 pontos na mínima e 129.653,49 pontos na máxima até o momento. O volume financeiro somava R$3,2 bilhões.

Na visão de analistas do BB Investimentos, a volatilidade dos últimos dias deixa o cenário incerto. "Mantemos nossa visão de que o mercado está aguardando maior clareza em relação às tarifas e seus impactos nos fluxos globais e, consequentemente nos lucros das companhias diante da possibilidade de recessão."

O Fundo Monetário Internacional reduziu nesta terça-feira suas previsões de crescimento para Estados Unidos, China e a maioria dos países citando o impacto das tarifas norte-americanas, agora em máximas de 100 anos, alertando que novas tensões comerciais desacelerarão ainda mais o crescimento.

No seu relatório Perspectiva Econômica Global, o FMI cortou sua previsão de crescimento global em 2025 em 0,5 ponto percentual, para 2,8%, e em 0,3 ponto percentual para 2026, a 3%, na comparação com o relatório de janeiro. Para o Brasil, reduziu as estimativas para 2,0% em 2025 e também em 2026.

Wall Street tinha uma sessão positiva nesta terça-feira, após fortes perdas na véspera, quando os negócios foram minados por críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell. O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, subia 1,7%.

Conforme a análise técnica da equipe do BB para o Ibovespa, a região dos 130 mil pontos deve representar um ponto pivô para os próximos pregões, uma vez que foi testada três vezes na semana passada.

"No gráfico semanal, o Ibovespa se mantém dentro de um canal de alta, enquanto a leitura mensal mostra um sinal mais claro de indecisão. Próximos suportes e resistências estão em 127,8 mil pontos (linha de Fibonacci) e 132.500 (máxima da semana de 31/03)", acrescentaram em relatório a clientes.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON recuavam 1,23% e 1,87%, respectivamente, em meio a ajustes ao declínio dos seus ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) na segunda-fera, quando também os preços do petróleo fecharam em queda no exterior. O UBS BB também cortou o preço-alvo das PNs da Petrobras para R$46 ante R$49, enquanto manteve a recomendação de compra. O noticiário envolvendo a estatal também incluía um incêndio em uma plataforma de petróleo da companhia já desativada no campo de Cherne, na Bacia de Campos, que deixou 14 feridos na manhã de segunda-feira. Nesta terça-feira, o barril do Brent era transacionado em alta de 0,72%. No setor, BRAVA ENERGIA ON caia 0,16%, PRIO ON perdia 0,49% e PETRORECONCAVO ON ganhava 0,14%.

- VALE ON tinha variação negativa de 0,15%, tendo como pano de fundo uma alta modesta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian subiu 0,21%, para 711 iuanes (US$97,26) a tonelada. No setor de mineração e siderurgia, CSN MINERAÇÃO ON caía 2,65%, CSN ON recuava 0,46% e GERDAU PN caía 1,47%, enquanto USIMINAS PNA subia 0,18%.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 0,7%, em sessão sem viés único entre os bancos do Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON cedendo 0,07%, BRADESCO PN trabalhando em queda de 0,47% e SANTANDER BRASIL UNIT perdendo 0,63%. A unidade brasileira do espanhol Santander abre na próxima semana a temporada de balanços do primeiro trimestre dos grandes bancos brasileiros. A equipe da Genial Investimentos estima uma leve queda na rentabilidade na base trimestral, enquanto o lucro deve ficar quase estável nessa comparação, mas mostrar alta robusta, de quase 26% ano a ano.

- JBS ON avançava 2,39%, em sessão positiva para o setor de proteínas e tendo no radar proposta da administração divulgada no final da quinta-feira para distribuir dividendo adicional de R$2 por ação relacionado ao resultado de 2024. MINERVA ON tinha elevação de 4,45%, MARFRIG ON valorizava-se 2,46% e BRF ON subia 2,41%. A BRF e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), também anunciaram na segunda-feira um investimento de US$160 milhões em uma nova fábrica de alimentos na Arábia Saudita.

- RD SAÚDE ON recuava 3,38%, engatando o terceiro pregão seguido de queda e reduzindo ainda mais os ganhos em abril. Até o dia 15, o papel acumulava alta de 20,1%. Agora, esse ganho alcança 5,3%.

- EMBRAER ON caía 4,12%, ampliando a correção negativa desde meados de março, quando renovou máximas históricas. Em abril, a ação contabiliza uma perda de 7,9%. Desde a máxima intradia histórica registrada em 19 de março, de R$79,29, soma um declínio de 23,6%.

(Por Paula Arend Laier)