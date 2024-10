Mercados globais podem estar subestimando riscos geopolíticos, diz FMI

Por Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) - Os riscos financeiros globais de curto prazo estão contidos, mas o afrouxamento da política monetária pode alimentar bolhas de preços de ativos e os mercados podem estar subestimando os riscos apresentados por conflitos militares e eleições iminentes, disse o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira.

Em seu Relatório Semestral sobre Estabilidade Financeira Global, o FMI alertou que uma "desconexão cada vez maior" entre a escalada da incerteza geopolítica e a baixa volatilidade do mercado aumenta a chance de um choque no mercado semelhante às oscilações observadas em agosto, quando o aumento da taxa de juros do Banco do Japão provocou uma desalavancagem maciça.

Os mercados de crédito e de ações também parecem não se intimidar com a desaceleração do crescimento dos lucros e com a deterioração contínua dos segmentos mais frágeis dos setores imobiliário comercial e corporativo, disse o credor multilateral com sede em Washington.

Ele também destacou que, embora o afrouxamento monetário pela maioria dos outros grandes bancos centrais esteja criando condições financeiras "acomodatícias", os cortes nas taxas de juros podem estimular avaliações elevadas de ativos, um aumento global da dívida privada e governamental e a alavancagem não bancária.

"Essas vulnerabilidades crescentes poderiam ampliar os choques adversos, que se tornaram mais prováveis devido à elevada incerteza econômica e geopolítica em meio aos conflitos militares em andamento e às políticas futuras incertas dos governos recém-eleitos", escreveu.

O relatório foi divulgado no momento em que os chefes de finanças globais se reúnem em Washington para as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial durante um dos períodos de maior incerteza geopolítica e econômica do mundo em décadas.

Além da guerra na Ucrânia e da escalada do conflito no Oriente Médio, metade da população mundial elegeu ou elegerá novos governos em 2024, incluindo os EUA, observou o FMI. Em muitos casos, os planos desses novos líderes não são claros, mas terão consequências econômicas significativas.

Em particular, economistas e executivos de Wall Street levantaram preocupações de que os aumentos de tarifas de importação planejados pelo candidato presidencial republicano dos EUA Donald Trump poderiam reacender a inflação, enquanto seus cortes de impostos prometidos poderiam aumentar o déficit do país.

O FMI pediu aos bancos centrais que se comuniquem claramente e reduzam as taxas gradualmente, e disse que os órgãos reguladores devem monitorar de perto a dívida corporativa, além de garantir uma supervisão bancária robusta.

Também disse que os órgãos reguladores deveriam aumentar as exigências de relatórios para instituições financeiras não bancárias, como fundos de hedge e empresas de private equity, que estão desempenhando um papel mais importante nos mercados financeiros. No entanto, os órgãos reguladores geralmente têm menos visibilidade sobre as atividades e os níveis de alavancagem dessas empresas em comparação com os credores tradicionais, disse o relatório.

O aumento da inteligência artificial também foi mencionado no relatório. O FMI observou que o aumento da adoção da IA pelas empresas financeiras poderia aumentar a velocidade e a eficiência, mas também a volatilidade.