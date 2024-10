Fraude no seguro? Câmera flagra tentativa de forjar acidente de trânsito

Uma câmera no para-brisa de um carro mostrou uma motorista no Queens, em Nova York (Estados Unidos), parando seu veículo no meio de uma via movimentada, dando ré e batendo propositalmente no veículo que gravava a ação. A tentativa era de fraudar o seguro, com os ocupantes do automóvel saindo logo em seguida e fingindo terem sido vítimas de um acidente real.

O que aconteceu

Visando fraudar a seguradora, o vídeo de uma câmera no painel de um Acura mostra um Honda Civic preto cortando o trânsito em uma avenida de Nova York. Na pista da esquerda, o veículo é de repente parado.

A motorista consegue frear seu carro a tempo e evitar o acidente, porém o Honda dá ré e bate de traseira na frente de seu carro.

Em seguida, os ocupantes do carro saem como se o carro atrás tivesse sido a parte culpada no acidente, gravando a placa do modelo e até mesmo fingindo dores em decorrência do impacto.

No fim das contas, um dos homens aparentemente nota a câmera no painel do Acura e até chega a se virar.

A vítima, Ashpia Natasha, que conversava com seu marido no momento do acidente, ainda está esperando a resposta da seguradora do seu automóvel à papelada da polícia. De acordo com as autoridades, ela não pode prestar queixa até que tenha uma resposta da seguradora.

Natasha e seu marido planejam denunciar a fraude no seguro e prestar queixa pelo acidente proposital.

Confira o vídeo:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.