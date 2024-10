Ibovespa inverte sinal e passa a cair com piora de ações de commodities e bancos

Depois de ter subido até 0,48% na primeira hora de negociação, o Índice Bovespa perdeu fôlego e migrou para o terreno negativo, com o enfraquecimento das ações de commodities e as quedas no bloco de papéis do setor financeiro.

Para Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos, o mercado de ações mostra comportamentos distintos entre os papéis, que seguem referências diferentes. Segundo ele, a bolsa está de certa maneira "travada" pela expectativa do início da safra de balanços, mas a expectativa é essencialmente positiva, uma vez que a economia segue aquecida.

"Mas o principal foco de preocupação é o dólar, que vem avançando contra o real. Esse comportamento conversa com o fiscal, com o mercado frustrado com a ação pouco efetiva do governo no corte de despesas", afirma. Para Lourenço, a deterioração das estimativas do mercado captadas pelo relatório Focus é fator negativo, mas não chega a surpreender o investidor.

Às 11h25 desta segunda-feira, 21, o Ibovespa tinha 130.207,60 pontos, em queda de 0,22%. Vale ON, que começou o dia em alta firme, acompanhando o avanço dos preços do minério de ferro na China, invertia o sinal e recuava 0,02%, enquanto Petrobras ON e PN perdiam 1,16% e 0,95%, respectivamente. No setor financeiro, Itaú Unibanco PN recuava 0,71% e Santander Brasil perdia 0,77%.