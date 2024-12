Acionistas aprovam aumento de capital da Lojas Renner com bonificação

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner informou nesta quarta-feira que acionistas aprovaram um aumento de capital de 518,6 milhões de reais, com bonificação na proporção de uma nova ação para cada 10 papéis detidos pelos investidores.

A aprovação se deu em assembleia geral extraordinária ocorrida nesta quarta, conforme aviso da Lojas Renner aos acionistas. O aumento de capital será realizado por meio de capitalização de reservas de lucros.

As ações mantidas em tesouraria no plano de opção de compra de ações e no plano de ações restritas também serão bonificadas.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)