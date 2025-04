SP: Ambulante senegalês morto pela PM deixa companheira grávida de 7 meses

O ambulante senegalês Ngange Mbaye, 34, morto pela Polícia Militar durante uma ação no Brás, na região central de São Paulo, deixou uma companheira grávida de sete meses. O casal faria hoje um chá de bebê, segundo disse ao UOL Adriano Santos, advogado da família da vítima.

O que aconteceu

A companheira de Ngange é brasileira e está extremamente abalada. "Minha preocupação agora é com ela, ainda mais que ela está grávida. Não é fácil", acrescentou.

Vítima não tinha nenhum familiar no Brasil. O crime foi um fato "lamentável e desproporcional", disse o defensor, que também é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), subseção de São Miguel Paulista (SP).

A família do trabalhador vai processar o Estado e pedir indenização e pensão à companheira. "Vamos buscar todos os direitos que eles tiverem", acrescentou Santos. Ngange era o responsável por sustentar a companheira e também ajudava financeiramente a família dele no Senegal.

Família deseja que o corpo de Ngange seja levado para ser enterrado no país dele. Amigos tentam providenciar o translado do corpo, no entanto, afirmam que a operação é de alto custo e não teriam condições de custeá-la.

Entenda o caso

Ngange levou um tiro após a polícia tentar apreender sua mercadoria, segundo relatos de ambulantes. Ele foi resgatado pelo Samu após a ocorrência e levado à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu e morreu.

O ambulante estava trabalhando quando houve a abordagem. Após uma confusão, Ngange apanhou com cassetetes, pegou uma barra de ferro e avançou contra os policiais. Após tentar correr com os produtos, levou um tiro no abdome, segundo mostra um vídeo gravado na ocasião. O caso ocorreu na rua Joaquim Nabuco, no Brás, região de comércio movimentada na região central da capital.

Clima na região ficou tenso. Ambulantes protestaram contra a abordagem e disseram que houve confronto com policiais, com lançamento de bombas de gás lacrimogêneo e disparo de balas de borracha. A rua onde Ngange foi baleado chegou a ser bloqueada. A Tropa de Choque da PM foi acionada para dispersar os manifestantes.

Ouvidoria das Polícias de São Paulo confirmou a ocorrência e vai encaminhar o caso para a Corregedoria da Polícia Militar. A morte será investigada em inquérito policial pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Agente foi afastado do serviço nas ruas, segundo a SSP-SP. Em nota, a pasta informou que a vítima agrediu um outro policial militar com uma barra de ferro durante a operação. O caso foi registrado no 8º DP como morte decorrente de intervenção policial e tentativa de homicídio.

Comandante da PM disse que policial que atirou estava "trabalhando na folga, voluntariamente". "É uma ação que não é algo bom de a gente ver, da força da polícia, mas por vezes era necessário. Vai ser investigado", disse o capitão Anderson, em entrevista ao Brasil Urgente, da Band.

Ontem, um protesto pela morte do ambulante senegalês foi marcado. O ato terminou após a PM usar bombas para dispersar os manifestantes.

Comerciante trabalhava havia oito anos no Brás

Ngange Mbaye foi baleado no Brás, após ação da PM Imagem: Cedido ao UOL

Um ambulante disse que Ngange só pegou uma barra de ferro para se defender, pois estava apanhando. Ao UOL, ele afirmou que acompanhou a ação e disse que o amigo temia perder a mercadoria e que por isso tentou interferir.

Outro amigo, também imigrante senegalês, afirmou que Ngange trabalhava como vendedor ambulante na capital paulista havia oito anos. Ele o descreveu como alguém querido, que ajudava outros comerciantes da região.