Bolsonaro deixa hospital em Natal e será levado em UTI móvel para Brasília

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em Natal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Hospital Rio Grande, em Natal, no fim da tarde de hoje, e será levado até o aeroporto, onde uma UTI móvel o espera para transporte até Brasília.

O que aconteceu

Bolsonaro tinha uma sonda no nariz e foi abraçado por apoiadores antes de entrar na ambulância. O ex-presidente será acompanhado pelo médico Cláudio Birolini, e pela equipe médica da Unimed.

Na capital federal, o ex-presidente será internado no Hospital DF Star. A previsão é que decole às 18h30 do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, e que pouse em Brasília às 21h15.

O boletim médico divulgado mais cedo indica que o estado de saúde de Bolsonaro segue estável, com diminuição da distensão abdominal. O doutor Luiz Roberto Fonseca, do hospital Rio Grande, informou que o ex-presidente teve mais de 8 horas de sono, com uma "noite tranquila".

Segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), Bolsonaro está bem, mas precisará retirar obstruções intestinais. Ele deve passar por uma cirurgia no intestino entre a madrugada e a manhã deste domingo.

Bolsonaro na saída do Hospital Rio Grande, em Natal Imagem: Alisson Almeida/UOL

A equipe médica de Natal havia descartado uma cirurgia de urgência ou emergência. "Ele vai continuar o tratamento clínico iniciado aqui, se houver uma melhora, que a tendência é melhorar, ele poderá ou não fazer uma cirurgia eletiva, mas isso vai ser reavaliado quando ele chegar a Brasília", declarou Marcelo Cascudo, médico do Hospital Rio Grande. Segundo ele, o ex-presidente estava "andando pelo hospital".

A tomografia feita ontem apontou sinais de suboclusão intestinal — uma obstrução parcial do intestino que dificulta, mas não impede completamente a passagem de gases e fezes. A equipe médica afirmou que Bolsonaro chegou ao hospital com "forte desconforto abdominal".

Bolsonaro sentiu mal estar durante tour pelo Nordeste

Segundo pessoas próximas, Bolsonaro não dormiu bem durante a noite de quinta-feira (10), e começou a sentir o mal-estar por volta das 5h de sexta-feira (11). O desconforto começou durante um tour pelo Nordeste, na cidade de Santa Cruz (RN).

Ex-presidente sentiu fortes dores na região do abdômen e buscou atendimento médico. O problema seria em decorrência do atentado do qual foi vítima, quando levou uma facada em 2018.

A visita a cidades do Nordeste foi cancelada. O plano era usar as viagens para fortalecer a presença do PL na região, lançando o projeto Rota 22, cujo objetivo é realizar uma série de visitas, oficinas e seminários pelo país.

O Rio Grande do Norte era a primeira parada, e Bolsonaro visitaria três cidades do interior. Havia planos de que o ex-presidente ampliasse o roteiro para outros estados nos próximos meses. Ele está acompanhado do líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Tour mira eleições de 2026. A ideia de rodar o Brasil para divulgar pautas da direita teve apoio de Marinho. O projeto quer ampliar a base política do PL, identificar novas lideranças e estruturar um plano de desenvolvimento regional.