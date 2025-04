Embate entre Mendes e Moro é mais uma disputa de narrativas, diz professora

O embate entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, o senador Sérgio Moro, é mais uma disputa de narrativas políticas, analisou Luciana Santana, professora de ciência política, na edição de hoje do UOL News.

Para ela, os dois grupos — bolsonaristas e aqueles que estão na oposição ao bolsonarismo, com lulistas e não lulistas dentro deste segundo grupo — disputam tentando desqualificar as narrativas um do outro.

Essa politização de decisões e de relações dentro do judiciário tem pontos muito negativos, justamente sobre o quanto a população entende que temos problemas relacionados ao executivo, ao legislativo, ao judiciário. Falo isso porque quando a gente conversa com as pessoas, pessoas até que não estão ligadas diretamente à área da ciência política ou tratando de temas muito próximos, elas tendem a lembrar o judiciário como se ele fosse uma oposição ao bolsonarismo. E não é disso que se trata.

A gente está pensando em três instituições que, claro, se relacionam, mas que têm diferenças em termos das atribuições constitucionais. Então, quando a gente vê esses embates entre um senador e um ministro do STF, isso tende a criar muito mais um ambiente de polarização e confusão, realmente, sobre o quanto as pessoas compreendem esse processo -- o que eu diria que é bastante negativo para a gente pensar um retorno à normalidade democrática no Brasil.

Luciana Santana

O ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro rebateu as críticas que o ministro do STF Gilmar Mendes fez a ele hoje.

Durante a 11ª edição da Brazil Conference, realizada em Harvard, o decano do STF defendeu o ministro Alexandre de Moraes de ataques de bolsonaristas e rejeitou a tese que o colega de Corte estaria violando o devido processo legal.

A cientista política afirmou que enquanto houver essa disputa de narrativas entre Mendes e Moro, a situação ainda está longe de terminar.

Não é diferente do que está acontecendo nesse novo embate entre atores políticos. No campo hoje bolsonarista, Sérgio Moro, e, do outro, dentro das instituições, Gilmar Mendes, que quer valer realmente o status da situação atual. Ninguém quer ter a sua legitimidade questionada dentro desse processo.

Então talvez não seja ainda o último episódio que a gente vê de tentativa de desqualificação ou tentativa de comparações com outros momentos. A gente vai ainda ter um processo de politização desse processo judicial que a gente já está tendo.

Luciana Santana

