O raro registro do acasalamento de tatus-canastra ao ar livre que viralizou

Ver dois tatus-canastras acasalarem ao ar livre na beira de uma estrada, em plena luz do dia, é um registro raríssimo. As imagens, de 2023, viralizaram à época, reforçando curiosidades sobre o animal — como a do enorme tamanho de seu pênis.

O que aconteceu:

A cena, considerada rara, mostra a cópula dos tatus-canastras e tem elevada importância para a ciência, segundo o projeto Tatu-Canastra, que executa desde 2010 estudos dedicados à espécie.

O vídeo corrobora algumas hipóteses de pesquisadores sobre a espécie, como o fato de o tatu-canastra ter um dos maiores pênis em relação ao tamanho do corpo de outros mamíferos terrestres — um adulto tem em média 30 cm, o que é essencial para "alcançar a fêmea". As informações foram publicadas nas redes sociais pelos idealizadores do projeto Tatu-Canastra.

A gravação também reforça a teoria de que as pernas do tatu macho são maiores que as das fêmeas devido a uma "adaptação para ajudar o macho a alcançar a fêmea no momento da cópula".

O instituto também destacou à época que esse vídeo é raro porque os tatus são animais de hábitos "discretos" e predominantemente "noturnos".

O tatu-canastra é a maior de todas as espécies de tatus existentes. Seu tamanho pode chegar em média a um metro e meio de comprimento (do focinho à cauda) e pode pesar cerca de 50 kg.

Essa espécie pode viver mais de 20 anos. Atualmente os tatus-canastras estão na lista de animais ameaçados de extinção, na categoria 'vulnerável".

A autoria da gravação é desconhecida.

*Com reportagem de maio de 2023