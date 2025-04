Hamburguerias temáticas são instagramáveis e têm ações para segurar cliente

Magia, Idade Média, savana e até ETs. O que não faltam são hamburguerias temáticas. Mas após o cliente viver toda a experiência no local e tirar aquelas fotos "instagramáveis", como fazê-lo voltar? Veja o que as empresas fazem para fidelizar a clientela.

Renovação do cardápio medieval

Muitos lugares instagramáveis na Taverna Medieval. Há desde uma mesa em formato de barco viking até o Mercado Medieval com mesas temáticas simulando tendas, a Casa da Bruxa e a masmorra, no subsolo da casa. "A decoração foi pensada em detalhes para tornar a experiência o mais imersiva possível", afirma Ellen Lepiani, 39. Ele e o marido, Nelson Ferreira, 39, são sócios fundadores e diretores da empresa.

O tema da hamburgueria é a Idade Média. Não somente a visão histórica, com homenagens às civilizações como os vikings, templários e até Japão feudal, mas também a todo universo fantástico que circunda este tema, inspiração para filmes, séries, jogos e livros seculares.

Ellen Lepiani, sócia fundadora da Taverna Medieval

Como fidelizar os clientes? A casa faz constante renovação de seu cardápio temático. "Estamos sempre alinhados com as datas comemorativas relacionadas ao tema medieval, como lançamentos de filmes e games. Daí, promovemos algumas ações aqui", afirma.

Os produtos mais vendidos variam bastante. Atualmente, o mais pedido é a Costela de Dragão, um hambúrguer bovino de costela (180g), cheddar empanado, queijo prato, cebola caramelizada e barbecue apimentado no pão australiano. É servido em uma cúpula de defumação.

Músicas medievais e runas vikings. Nos finais de semana, a Taverna Medieval tem apresentações de canções medievais, com o duo Olam Ein Sof. O casal de músicos passa entre as mesas tocando canções em línguas antigas com instrumentos usados na época (feitos sob encomenda, após longa pesquisa). Outro destaque é a leitura de runas vikings, o que traz um toque místico à visita.

A Taverna Medieval foi aberta em 2016. Tem apenas uma unidade em São Paulo. A empresa não abre números de faturamento.

Desconto aos fãs de ETs

O Marciano's Burger, em Porto Alegre (RS), tem uma espaçonave no telhado Imagem: Divulgação

Ufologia e extraterrestres. Quando Marciano Schussler, 50, decidiu abrir uma hamburgueria, a temática não poderia ser outra: ETs. O Marciano's Burger foi aberto em 2019 dentro do Hotel Embaixador, no centro histórico de Porto Alegre (RS).

Bullying pelo nome. "O nome Marciano's vem do nome de seu fundador. Meu pai sofria com o bullying durante a adolescência e, agora, nada melhor do que fazer de um limão uma limonada", diz seu filho, Eduardo, 22, diretor administrativo da empresa.

Novo endereço, mais visibilidade. Em 2024, a hamburgueria foi trocada de lugar, para ter mais visibilidade. Agora, é loja de rua e fica em frente ao estádio Beira-Rio. A capacidade passou de 100 para 150 pessoas. O investimento foi de mais de R$ 1 milhão.

Nave espacial no telhado. O espaço tem adesivos e bonecos de extraterrestres espalhados pela casa, e o mascote ET circula pelo local à noite. Do lado de fora, o telhado da hamburgueria tem uma espaçonave.

Cupom de desconto para fidelizar os clientes. "Após um certo número de compras pelo nosso aplicativo parceiro, é liberado um cupom de desconto para o cliente", diz Schussler.

O carro-chefe é o rodízio de mini hambúrgueres no espeto. Custa R$ 89,90 e dá direito a entradas e refil de refrigerante Pepsi. Os lanches têm nomes que remetem ao assunto de ufologia, como Marciano's, ET, Ovni e Área 51. A empresa não abre faturamento.

Pano de fundo para memórias afetivas

O Afrika Park, em São Paulo, tem animais da savana africana na decoração Imagem: Divulgação

O Afrika Park tem savana como tema. Mascotes são inspirados em animais africanos, como girafas, elefantes, rinocerontes, zebras e macacos. O uniforme dos funcionários é similar ao usado por guias de safari. "Todo o ambiente é instagramável, graças à decoração e ao parque de diversões integrado. As duas entradas da hamburgueria também são locais muito procurados para fotos", afirma Alexandre Silva, 31, sócio-fundador do Afrika Park.

A hamburgueria foi aberta em janeiro deste ano. Tem apenas uma unidade em São Paulo. O investimento no negócio foi de R$ 5 milhões. O faturamento médio mensal da unidade gira em torno de R$ 500 mil; lucro é de 18%.

Como fidelizar o cliente? "Usamos o nosso atendimento lúdico e produto com qualidade para que o espaço seja um pano de fundo para criar memórias afetivas para nossos convidados", diz Silva.

Ponto de encontro de fãs da magia

Os drinques são “poções” no Vassoura Quebrada Imagem: Viviane Boscaro/Divulgação

Magia e bruxaria são tema do Vassoura Quebrada. A empresa tem quatro unidades: três em São Paulo e uma em Santo André (SP). A primeira unidade foi aberta em 2018 no bairro de Perdizes, em São Paulo. O investimento inicial foi de R$ 80 mil.

História de feitiçaria. As lojas têm decoração que conta uma história de feitiçaria, com poções, caldeirões, chapéus, plantas, quadros e outros itens mágicos. "O ambiente é 100% instagramável. Algumas unidades possuem mais de um salão de refeições, cada um com uma decoração. O exemplo é a loja de Perdizes, onde algumas mesas ficam na 'estufa de mandrágoras'", diz Otávio Júnior, 33, sócio-fundador do Vassoura Quebrada.

Vassoura é o símbolo da marca. "Pontualmente em datas especiais, trabalhamos com duendes ou criaturas mágicas para apresentações e interação com o público", afirma.

Não há uma ação de fidelização. "O próprio ambiente e os produtos exclusivos cativam demais a ponto de gerar retorno. A curiosidade do tema 'magia e bruxaria' chama atenção na primeira vez, mas a reincidência está ligada à qualidade do serviço e ao sabor dos pratos", afirma. Segundo ele, por ser um local de identificação de fãs destes universos fantásticos, grupos de amigos gostam de torná-lo ponto de encontro. "Eles se sentem à vontade e podem usar suas roupas temáticas e brincar de viver aquela realidade", declara.

Cerveja espumosa é destaque. O carro-chefe da casa é o hambúrguer Porcorum, com 150g de carne bovina, queijo cheddar derretido, tiras de bacon e molho barbecue artesanal. Outro produto que faz sucesso é a Cerveja Espumosa, um milkshake cremoso. Em 2024, a empresa faturou R$ 20 milhões. O lucro foi de 18%.

Atenção às novas tendências

Hamburguerias temáticas conversam com um nicho específico. Por isso, é mais fácil atrair e fidelizar clientes. É o que diz Samuel Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP. "Quanto mais ambientes lúdicos e instagramáveis para 'prender' a atenção do cliente, mais tempo ele ficará na casa e, portanto, é maior a possibilidade de fazê-lo consumir mais", afirma.

Renda adicional ao negócio. Souza diz que as empresas podem aumentar a oferta de produtos adicionais para o cliente levar para a casa, como itens colecionáveis, camisetas, canecas, bonés, etc.

Clientes querem novidades, mas também qualidade e bom atendimento. "Vale lembrar que o negócio é de alimentação, e não de entretenimento. Portanto, a experiência é importante, mas ter bons produtos e excelência no atendimento conta muito", declara.

Ficar atento a novas tendências para se destacar da concorrência. Para Souza, as hamburguerias temáticas podem ser moda. "Por isso, vale ficar atento a possíveis inovações no negócio, como mudanças na temática ou implantação de novas novas formas de atendimento, e estar sempre com o radar ligado em novas tendências. A meta é sair na frente da concorrência", afirma.

