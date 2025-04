Professores de Harvard processam Trump por revisão de R$ 53 bi em financiamento

Professores da Universidade de Harvard abriram um processo para bloquear a revisão do governo Trump de quase US$ 9 bilhões em contratos e bolsas federais concedidos à universidade da Ivy League como parte de uma repressão ao que eles dizem ser antissemitismo.

O grupo de docentes da Harvard na Associação norte-americana de Professores Universitários (AAUP) e o braço nacional da organização acadêmica disseram em uma ação judicial movida na sexta-feira em um tribunal federal de Boston que o governo estava tentando minar ilegalmente a liberdade acadêmica e a liberdade de expressão no campus da escola.

O Departamento de Justiça dos EUA, que defende as políticas do governo na justiça, não respondeu a um pedido de comentário neste sábado. A Harvard, sediada em Cambridge, Massachusetts, não quis comentar.

Várias universidades de elite, incluindo Harvard, viram seu financiamento federal ameaçado pelo governo do presidente Donald Trump devido aos protestos pró-palestinos no campus, bem como outras questões como programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI, na sigla em inglês) e políticas transgênero.

Os Departamentos de Educação, Saúde e Serviços Humanos dos EUA e a Administração de Serviços Gerais dos EUA disseram em 31 de março que US$ 255,6 milhões em contratos entre Harvard, suas afiliadas e o governo federal estavam sendo revisados, juntamente com US$ 8,7 bilhões em compromissos de doações plurianuais.

Em uma carta subsequente, essas agências exigiram que Harvard cumprisse inúmeras condições para continuar recebendo fundos federais, incluindo a proibição do uso de máscaras, a eliminação de programas DEI e a concordância em cooperar com as agências de segurança pública.

Muitos manifestantes pró-palestinos usaram máscaras durante as manifestações. A carta também afirma que Harvard deve revisar e fazer mudanças em programas e departamentos que "alimentam o assédio antissemita" e responsabilizar os alunos por violações de políticas.

O governo citou a Lei dos Direitos Civis de 1964, uma lei antidiscriminação que abrange instituições que recebem financiamento federal, para explicar sua decisão.

Mas o processo alegou que o governo não seguiu as exigências do estatuto ao tentar cortar o financiamento e que suas ações violaram os direitos de liberdade de expressão consagrados na Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

Os demandantes alegaram que o objetivo era "impor à Universidade de Harvard as visões políticas e as preferências políticas promovidas pelo governo Trump e comprometer a universidade a punir discursos desfavoráveis".

"A Primeira Emenda não permite que funcionários do governo usem o poder de seus cargos para silenciar críticos e suprimir discursos dos quais não gostam", disse Andrew Crespo, professor de direito de Harvard e conselheiro geral da seção AAUP da escola, em um comunicado.