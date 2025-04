Stalker invade garagem de influencer e é preso: 'Arrebentar você na bala'

Um homem foi preso ontem suspeito de descumprir medidas protetivas e perseguir uma influenciadora digital em Itapira, no interior de São Paulo. Em um dos áudios encaminhados à vítima, o homem teria dito que "descarregaria uma pistola" na mulher.

O que aconteceu

O stalker, de 31 anos, foi encontrado pela vítima, Rafaela Walker, sentado em uma poltrona dentro de sua garagem. Ela contou que morava na capital paulista, mas se mudou para Itapira há uma semana e não sabe como ele conseguiu descobrir o endereço novo dela. A jovem, que é seguida por 255 mil pessoas em uma rede social, já tinha uma medida protetiva contra ele.

A mulher narrou ter pedido para alguns amigos ficarem com ela por alguns dias na nova cidade por temer a sua vida e da filha. Ela saiu de casa para passear com os colegas e, ainda em deslocamento, passaram na frente da residência da influenciadora e encontraram o homem no local. Os amigos de Rafaela conseguiram segurar o suspeito e acionar a Guarda Civil Metropolitana. O stalker foi achado com lesões no rosto após ser agredido por populares.

Agentes levaram o homem até um hospital para atendimento médico e exame de corpo de delito. Depois, ele foi conduzido até uma delegacia, onde foi preso em flagrante. O caso foi registrado como perseguição e violência doméstica no plantão da Delegacia Seccional de Mogi Guaçu.

Em depoimento, o homem confessou que sabia que a vítima tinha uma medida protetiva contra ele. O preso também afirmou que foi encontrar Rafaela após ser induzido por um perfil falso em uma rede social, mas não conseguiu comprovar as supostas conversas, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo). "A autoridade policial ressaltou [ao preso] que medida protetiva é retirada pelo Poder Judiciário." A pasta ainda afirmou ter esclarecido que a medida não é desfeita pela mera aproximação por parte do suspeito à vítima que a solicitou.

A vítima disse à GCM (Guarda Civil Municipal) que era perseguida e ameaçada pelo preso nas redes sociais. Ela relatou que não o conhecia e nunca teve envolvimento amoroso com o suspeito.

Rafaela divulgou um vídeo nas redes sociais do momento em que o homem é detido. "Eu consegui, gente. Acabou. Ele não vai mais me perseguir", disse, aos prantos.

Como o nome do preso não foi divulgado pelas autoridades, a reportagem não conseguiu contatar a defesa dele para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Ameaças

Nos dias 28 de março, Rafaela compartilhou em seu perfil vídeos que mostram as mensagens que o homem enviava para ela. Em um áudio, o stalker exige que ela o desbloqueie no Instagram e, em outros, diz que está juntando R$ 300 mil para dar a ela.

Para com isso. Eu já estou avisando. Você não está acreditando, botando fé. Não vou avisar mais não. Você está pagando para ver. Na hora que eu arrebentar você na bala, descarregar uma pistola em você, na hora que você estiver morta, não vem falar que eu não avisei, não. Você está pagando para ver.

Áudio enviado pelo homem

Em outra gravação, o homem cita o modelo do carro e até a residência da vítima. Ele também fala que seria "marido" de Rafaela em um dos áudios. "Se for para perder você, eu vou tirar 30 anos de cadeia. Pode saber isso para onde você for", disse.

Como denunciar violência

Caso a vítima tenha sofrido violência sem ferimentos graves ela pode recorrer imediatamente a Delegacia da Mulher, se existir essa unidade em seu município, ou a delegacia de Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência.

Quando houver ferimentos graves, com necessidade de pronto atendimento, a unidade de saúde ou hospital deverá fazer o encaminhamento ou orientar a paciente para que procure a delegacia de polícia. Na maioria dos casos com internamento, o próprio hospital confirma a violência e avisa a Polícia Civil.

Disque 190

Deve ser acionado em caso de flagrante ou em que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento.

Disque 181

Pode ser usado para denunciar anonimamente a violência. As informações serão conferidas pela polícia.

Disque 180

A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas. A ligação é gratuita, anônima e disponível em todo o país.

Ministério Público

Acesse o site do Ministério Público do seu estado e saiba qual a melhor forma de fazer a denúncia. Alguns estados possuem, inclusive, núcleos de gênero especializados em atender mulheres vítimas de violência.