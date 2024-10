Sexto voo com repatriados do Líbano chega ao Brasil

SÃO PAULO, 19 OUT (ANSA) - O sexto voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com repatriados do Líbano chegou neste sábado (19) na Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo.

Ao todo, a aeronave KC-30, que é usada na Operação Raízes do Cedro, pousou na capital paulista com 212 pessoas, incluindo 14 bebês e um gato.

Com a conclusão do sexto voo, o Brasil já conseguiu resgatar 1.317 indivíduos, além de 15 animais de estimação. A prioridade de passageiros segue sendo mulheres, crianças, idosos e brasileiros que não vivem em território libanês.

Enquanto isso, as ações das Forças de Defesa de Israel (IDF) no Líbano seguem firmes. Um ataque realizado no leste do país matou quatro pessoas, incluindo o prefeito da cidade de Sohmor.

Outros dois óbitos foram registrados em uma rodovia em Jounieh.

O Exército israelense também pediu para que os moradores de algumas áreas do sul de Beirute abandonem imediatamente suas residências, pois estão localizadas "nas proximidades de estruturas pertencentes ao Hezbollah". (ANSA).

