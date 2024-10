Missão da ONU no Líbano condena ataques "deliberados" de Israel e diz que destruição em vilarejos é chocante

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - A missão de manutenção da paz da ONU no Líbano disse na sexta-feira que sofreu vários ataques "deliberados" das forças israelenses nos últimos dias e que os esforços para ajudar os civis nos vilarejos da zona de guerra estavam sendo prejudicados pelos bombardeios israelenses.

A missão da ONU, conhecida como Unifil, está estacionada no sul do Líbano para monitorar as hostilidades ao longo da linha de demarcação com Israel - uma área que tem sido palco de confrontos ferozes neste mês entre as tropas israelenses e os combatentes do Hezbollah apoiados pelo Irã.

Dois soldados da paz foram feridos por um ataque israelense perto de uma torre de vigia na semana passada, o que provocou críticas de alguns dos 50 países que fornecem soldados para a força de 10.000 pessoas.

"Fomos alvos de vários ataques, cinco vezes sob ataque deliberado", disse o porta-voz da Unifil, Andrea Tenenti, por meio de um link de vídeo de Beirute. "Acho que o papel da Unifil neste momento é mais importante do que nunca. Precisamos estar aqui."

Israel afirma que as forças da ONU fornecem um escudo humano para os combatentes do Hezbollah e disse à Unifil para retirar as forças de paz do sul do Líbano para sua própria segurança - um pedido que foi recusado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou as acusações de que a força havia sido deliberadamente atacada.

No entanto, Tenenti contestou isso, dizendo que, em um dos incidentes que ele descreveu, as forças israelenses entraram em um local da Unifil e permaneceram lá por 45 minutos.

Perguntado se a Unifil consideraria a possibilidade de se defender contra Israel, ele disse que essa era uma opção, mas que no momento estava tentando reduzir as tensões.

Tenenti também expressou preocupação com os civis que permanecem no sul do Líbano e que, segundo ele, os trabalhadores humanitários estão tendo dificuldades para alcançar por causa dos bombardeios israelenses.

"A devastação e a destruição de muitos vilarejos ao longo da Linha Azul, e até mesmo além dela, são chocantes", disse ele, referindo-se a uma linha mapeada pela ONU que separa o Líbano de Israel e as Colinas de Golã ocupadas por Israel.