Falha em equipamento causa lentidão na linha 3-Vermelha do Metrô de SP

Do UOL, em São Paulo

A linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo opera com lentidão e maior tempo de parada entre as estações na manhã de hoje.

O que aconteceu

Falha de equipamento na estação Tatuapé interfere na operação dos trens. O problema começou às 6h44, segundo a companhia. O Metrô não explicou qual era o equipamento com falha.

Problema causou aglomeração de pessoas em plataformas nas entradas das estações. Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver passageiros formando filas nas catracas da estação Artur Alvim e plataformas cheias na estação Tatuapé.

Não há previsão de normalização da linha. Nos comunicados dados pela empresa, não há uma projeção de quando a situação será normalizada. O UOL buscou o Metrô de SP e aguarda retorno sobre o assunto.