'Melhor café que já passei': por que este kit de jarra e coador faz sucesso

Se você gosta de caprichar na hora do cafezinho, o conjunto V60, da marca Hario, pode dar um "up" no preparo e ao servir a bebida. O coador tem espirais — que permitem que o pó absorva melhor a água — e a jarra de vidro conta com um design moderno, que vai bem à mesa.

O modelo inclui ainda uma colher medidora e um pacote de filtros de papel. Para usar, você só vai precisar de café moído e água quente. Na Amazon, parceira do UOL, conta com mais de três mil avaliações. Confira a seguir mais características do produto, o que diz quem o comprou e quais são as principais reclamações de consumidores.

O que a Hario diz sobre esse kit?

Jarra com medidas, feita de vidro de borosilicato resistente ao calor;

Coador V60-02 em acrílico transparente e com espirais na parte interna que facilita a expansão do pó e melhora a qualidade da bebida;

Inclui pacote de filtros de papel e colher medidora;

Capacidade de preparo de até quatro xícaras;

Recomendado para quem está iniciando o interesse pelos cafés especiais.

O que diz quem comprou?

A maioria dos consumidores (90%) deu nota máxima ao produto: cinco estrelas. Já a nota média é 4,8. Confira algumas opiniões de quem adquiriu o produto.

O design é bem bonito, é fácil de limpar, e o filtro faz diferença na qualidade do café.

Natasha

Melhor café que já passei, vale cada centavo. Dá até para passar o café com a tampa, meu amigo foi usar e esqueceu de tirar a tampa, e mesmo assim passou sem problema nenhum. Conjunto lindo e superprático.

Luna B

Muito bom para pequenas quantidades e para tomar no momento. Ótimo custo-benefício.

Guilherme

Fazer café nunca foi tão simples e saboroso. Realmente coisa de outro mundo.

Fábio

Pontos de atenção

Apesar dos comentários positivos, alguns consumidores não ficaram satisfeitos com o material do coador, que seria de plástico. Outros reclamam que o produto é frágil e que a jarra não tem medição em mililitros.

Visto que o nome da empresa Hario, supostamente, significa "rei do vidro", eu esperava um coador de vidro.

Joseph Lake(comentário traduzido)



Quebra fácil. Muito frágil.

Mirian Veloso

Infelizmente o único problema é que o bule não vem com a marcação de xícaras e ml igual a foto, apenas marca 400 e 600ml. Fora isso, o produto é ótimo.

Vitória S.

