EUA anunciam novo pacote de ajuda para Ucrânia

NOVA YORK, 16 OUT (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que enviará para a Ucrânia um novo pacote de ajuda, desta vez no valor de US$ 425 milhões.

Em um comunicado, a Casa Branca informou que o democrata e seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltaram a conversar recentemente sobre o apoio de Washington aos esforços de guerra de Kiev contra as forças russas.

Na conversa, Zelensky aproveitou a oportunidade para atualizar Biden sobre o seu plano para alcançar a vitória no conflito no Leste Europeu.

"Os dois líderes se comprometeram a intensificar o planejamento da assistência à segurança com parceiros internacionais para garantir que a Ucrânia tenha o equipamento necessário para prevalecer", disse a Casa Branca.

O novo auxílio americano inclui munições de diferentes tipos e blindados, enquanto isso, Kiev deverá receber nos próximos meses interceptadores de defesa aérea, sistemas de artilharia adicionais e outros veículos de combate. (ANSA).

