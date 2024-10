Papa cobra 'respeito' a forças da ONU no Líbano

VATICANO, 13 OUT (ANSA) - O papa Francisco cobrou neste domingo (13) que as tropas de paz das Nações Unidas sejam respeitadas no Oriente Médio, na esteira dos ataques do Exército de Israel contra bases da Força Interina da ONU no Líbano (Unifil).

Em seu Angelus dominical, o líder da Igreja Católica destacou que acompanha "com preocupação" o desenrolar da crise e pediu mais uma vez "um cessar-fogo imediato em todas as frentes".

"Sou solidário a todas as populações envolvidas, na Palestina, em Israel e no Líbano, onde peço que sejam respeitadas as forças de paz das Nações Unidas. Rezo por todas as vítimas, pelos deslocados e pelos reféns, que desejo que sejam libertados imediatamente, e espero que esse grande e inútil sofrimento acabe em breve", disse o Papa.

As bases da Unifil atingidas por Israel ficam na zona de demarcação entre o país e o Líbano. Pelo menos cinco soldados da força da ONU ficaram feridos nos últimos dias, e os disparos israelenses ainda derrubaram muros e uma torre de observação, além de ter danificado sistemas de comunicação, transmissão e monitoramento.

O premiê Benjamin Netanyahu, por sua vez, alega que pediu a evacuação das bases da Unifil em áreas de combate. "Chegou a hora de remover a Unifil das fortalezas e das áreas de confronto do Hezbollah", afirmou o primeiro-ministro em uma declaração gravada.

Segundo Netanyahu, a presença de soldados da ONU na região "coloca suas vidas em perigo". "Lamentamos pelo infortúnio sofrido pelos militares da Unifil e fazemos de tudo para evitar esses incidentes", garantiu. (ANSA).

