Boulos pede que MP investigue prefeitura e Enel após apagão em SP

Do UOL, em Brasília.

O deputado federal e candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), acionou o Ministério Público de São Paulo para investigar a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e a Enel pela falta de energia na cidade após a fortes chuvas.

O que aconteceu

Ação pede medidas urgentes para resolver crise da falta de luz. Boulos solicita a investigação da Enel no restabelecimento de energia na cidade de São Paulo em casos de temporais.

Boulos cobra que a empresa seja obrigada a apresentar um plano de retorno da luz. O candidato também pede que seja aplicada uma multa de no valor de R$ 50 milhões diários "tendo em vista a reincidência da companhia no descaso para com a população de São Paulo".

Deputado quer indenização para consumidores afetados. O documento protocolado no MP pede um plano para indenizar e ressarcir os cidadãos paulistanos afetados pelos cortes de energia elétrica.

Gestão Ricardo Nunes responsabilizada. O parlamentar solicitou ainda a investigação sobre a "ineficiência da atual política pública de manejo e poda de árvores" da Prefeitura de São Paulo. A municipalidade também deve apresenta um plano emergencial de manejo e poda de árvores na cidade.

Mais de 1 milhão ainda estão sem luz. Chuva e vendaval atingiram a Grande SP na noite da sexta-feira (11). Segundo a Enel, as regiões oeste e sul da capital foram as mais atingidas, além dos municípios de Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri.

Enel não deu um prazo para o religamento da energia. Os bairros mais afetados são Jardim São Luiz, Pedreira, Campo Limpo, Jabaquara, Santo Amaro, Ipiranga, Pinheiros e Vila Andrade.