Camomila realmente clareia o cabelo? Veja como mudar tom de forma natural

Quem tem cabelo puxado para um tom mais claro geralmente adora aproveitar os dias ensolarados para dar aquela clareada nas mechas. Mas e quando o sol decide não sair, o que fazer? É possível conseguir bons resultados em casa usando elementos naturais, sem depender tanto da luminosidade. Veja a seguir.

1. Vinagre e água

Como são muitas opções de vinagre, opte pelo de maçã, rico em ácido málico e outras enzimas, além de bactérias benéficas para a saúde dos fios e do couro cabeludo. Mas cautela no momento da aplicação. Como é um ingrediente ácido, pode provocar dermatite de contato (alergia de pele) em quem tem sensibilidade.

Se detesta o cheiro forte, dilua o vinagre em um leave-in, perfume específico para cabelos ou em gotinhas de óleo essencial de lavanda.

Ingredientes: 1 xícara de água e 5 colheres (sopa) de vinagre.

Modo de preparo: misture o vinagre na água. Aplique com borrifador nos cabelos limpos, deixe por trinta minutos e enxague com água corrente.

2. Chá de camomila

O efeito ocorre apenas em pessoas com fios previamente loiros. Usando o chá concentrado nas mechas, é possível deixar o tom mais iluminado, com leve clareamento e mais brilho. Ele não consegue, entretanto, clarear um cabelo preto ou ruivo.

Ingredientes: 4 sachês de chá de camomila e 2 xícaras (chá) de água.

Modo de preparo: dissolva o chá de camomila em água, aguarde fervura e resfriamento. Aplique com borrifador nas madeixas limpas e aguarde 30 minutos. Enxague com água corrente.

3. Mel

Produzido pelas abelhas, ele contém vitaminas A, C, D e E, além de aminoácidos, minerais e antioxidantes. Essa combinação de nutrientes contribui para o clareamento dos fios. O mel contém ainda uma pequena quantidade de peróxido de carbono, que é um agente clareador.

Ingredientes: 1 xícara de mel e óleo de semente de uva.

Modo de preparo: misture o mel com óleo de semente de uva (pode ser também de amêndoa ou abacate). Aplique com um pincel nas madeixas limpas, deixe agir por 30 minutos em temperatura ambiente ou 15 minutos com touca térmica e enxague.

4. Cerveja

Essa bebida, principalmente nas versões puro malte, escura e de trigo, tem uma quantidade muito grande de pequenos aminoácidos que são facilmente absorvidos pelas fibras do cabelo, hidratando-o e evitando o efeito quebradiço. Com cabelos sedosos, a chance de refletir brilho é maior, e como o pH médio da cerveja é de cerca de 4, pode clarear um pouco o cabelo. No entanto, o efeito clareador não é garantido.

Ingredientes: 1 litro e meio de água, 1 punhado generoso de flor de camomila e 1 copo americano de cerveja clara.

Modo de preparo: faça 1 litro e meio de chá de camomila, utilizando a flor dessa planta. Deixe descansar de um dia para o outro. Acrescente o copo de cerveja clara e misture bem. Coe. Borrife a mistura nos fios secos na hora de tomar sol. Reaplique periodicamente durante toda a exposição solar. O efeito no cabelo é conquistado gradativamente.

Outra opção é acrescentar cascas de 5 cebolas roxas grandes na infusão e ferver junto à camomila. O resultado é uma tonalidade levemente avermelhada nos fios. Lembre-se de fazer apenas duas vezes por mês, pois o álcool pode desidratar os fios.

5. Vinho branco e óleo de girassol

O óleo de girassol é rico em ácidos linoleicos, que são ácidos graxos conhecidos por sua capacidade de reparar a barreira protetora da pele, incluindo o couro cabeludo, e ajuda no processo de clareamento. Já o vinho branco contém vitaminas, ácidos orgânicos e taninos que contribuem para a saúde capilar.

Ingredientes: 1 sachê de chá de camomila, 1 xícara (chá) de água, 1 colher (sopa) de vinho branco e outra de óleo de girassol.

Modo de preparo: lave bem os fios, seque com uma toalha e não aplique mais nada. Faça um chá bem concentrado com camomila. Espere esfriar e coloque uma colher de vinho branco. Misture e aplique nos fios. Pode passar até no couro cabeludo, massageando bem para a mistura penetrar no cabelo. Nas pontas, vale usar óleo de girassol. Deixe agir por 15 minutos. Nada de ir para o sol com a mistura nos fios. Lave com água corrente.

Cuidado com descolorantes artificiais

Por serem produtos muito fortes, os descolorantes artificiais podem atingir o córtex do cabelo —que equivale à "estrutura óssea" do fio— e fragilizá-lo. Isso faz com que o cabelo fique poroso e elástico. A queixa de pontas duplas também é recorrente. Em situações mais extremas, acontece a quebra total do fio, o chamado corte químico.

O descolorante faz com que o fio clareie —ou "abra", como os cabeleireiros costumam dizer. Mulheres mais próximas do loiro chegam ao tom branco com mais facilidade, as mais morenas têm um pouco de trabalho para chegar ao tom desejado. Em todos os casos, é possível que os fios fiquem alaranjados ou da cor de gema de ovo. Para evitar esse efeito, os profissionais costumam descolorir os cabelos aos poucos —alguns casos levam mais de um dia para clarear bem— ou utilizam tonalizantes que removem as manchas amareladas e alaranjadas.

*Com informações de reportagens publicadas em 22/04/2019, 12/02/2017 e 29/09/2023