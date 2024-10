Correios abrem concurso com 3.511 vagas; 30% para negros e indígenas

Serão abertas amanhã (10) as inscrições para o concurso público dos Correios. Os dois editais, publicados hoje (9), oferecem 3.511 vagas (3.099 vagas de nível médio e 412 vagas de nível superior). Do total de vagas, 30% são destinadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao exigido pela lei (20%), e 10% para pessoas com deficiência.

Quais são os salários

Os salários iniciais vão de R$ 2.429,26 até R$ 6.872,48.

As vagas de nível médio são para o cargo de Agente de Correios (carteiros). O salário inicial é de R$ 2.429,26. A empresa oferece também vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400.

Para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48. Tem ainda o vale-alimentação/refeição (de cerca de R$ 1.400). As especialidades de nível superior (Analista de Correios) são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.

Onde fazer a inscrição

As inscrições abrem nesta quinta (10) e vão até 28 de outubro. Podem ser feitas no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação). A taxa de inscrição varia de R$ 39,80 (nível médio) a R$ 42 (nível superior).

Qual a data das provas

As provas devem ser aplicadas no dia 15 de dezembro em todas as regiões do país. Os Correios informam que podem abranger até 306 localidades.

Para os cargos de Agente de Correios, as provas serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões. Para os de Analista de Correios, serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, mais prova discursiva com redação de até 30 linhas.

O último concurso nacional dos Correios para nível médio e superior havia sido realizado em 2011.