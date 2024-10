Sakamoto: Malafaia sugere que Bolsonaro não agiu como líder, mas traidor

Ao chamar Jair Bolsonaro de "covarde e omisso" por seu comportamento nas eleições municipais de São Paulo e Curitiba, o pastor Silas Malafaia indica que o ex-presidente agiu como um traidor da direita, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (8).

Em entrevista à colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, Malafaia questionou a dubiedade do comportamento do ex-presidente: "Que porcaria de líder é esse?".

Grosso modo, Malafaia sugere que Bolsonaro não agiu como um líder, mas como traidor no primeiro turno. Na política, traição é pior do que espancar filhote de gato e torturá-lo com ferro quente. Lula é elogiado, inclusive por adversários, por manter acordos. Arthur Lira [presidente da Câmara], também.

Bolsonaro sistematicamente é apontado como não confiável, isso entre suas fileiras e não é de hoje. A descrição que Malafaia faz não é novidade, mas é muito forte, vinda da boca de um dos seus principais aliados e que arregimentou por duas vezes milhares de pessoas na Avenida Paulista para manter Bolsonaro fora da cadeia e dentro da política. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, Malafaia deixou claro seu apreço pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o que indica uma possível perda de influência de Bolsonaro entre seus próprios apoiadores.

Basicamente, [a entrevista de Malafaia] explicita algo que na política em Brasília é sabido: Bolsonaro não é confiável, pensa nele mesmo e não é um líder de fato. O poder dele é inquestionável, mas a questão é que na política, quando se aproxima do poder, fecham-se alianças, acordos e relações. Uma pessoa que pensa só em si mesma é ruim na política e considerada um problema, podendo contaminar sua capacidade futura de fazer política.

Bolsonaro foi a alguns locais pelo Brasil com aquilo que o público dele queria, e não com aquilo que, como adulto, deveria se colocar. Ele não agiu como adulto e não é visto como um. O Malafaia coloca que um líder não anda atrás do povo, mas o guia na frente. Ele elogia Tarcísio por conta disso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

