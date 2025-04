Bayer pede à Suprema Corte dos EUA que analise caso envolvendo herbicida Roundup

Nova York, 7 - A Bayer entrou com pedido para que a Suprema Corte dos Estados Unidos revise a decisão de um tribunal inferior em um caso que alega que o herbicida Roundup da empresa causou câncer.A companhia informou na sexta-feira passada, 4, que apresentou uma petição à Suprema Corte, argumentando que a divergência entre tribunais federais de recursos nos litígios relacionados ao Roundup justifica uma análise e resolução por parte do tribunal superior.Em 2023, um tribunal do Estado de Missouri decidiu a favor de John Durnell, que alegava que o herbicida Roundup tinha causado seu linfoma não-Hodgkin. A Bayer comprou a empresa de agroquímicos Monsanto, fabricante do Roundup, em 2018.Segundo a Bayer, o veredicto do tribunal de Missouri se baseia na alegação de que a legislação estadual exige que as empresas alertem caso seus produtos sejam cancerígenos. Como diferentes tribunais chegaram a conclusões divergentes sobre o tema, a Bayer argumenta que a Suprema Corte precisa se manifestar para uniformizar a interpretação.Dezenas de milhares de processos envolvendo o Roundup estão pendentes em tribunais estaduais e federais. A empresa afirmou que os litígios ameaçam a capacidade da Monsanto de fornecer produtos à base de glifosato, como o Roundup. Fonte: Dow Jones Newswires.