Wall St abre em forte queda, com S&P 500 próximo de "bear market"

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em forte queda nesta segunda-feira, com o S&P 500 a caminho de confirmar um "bear market" (mercado baixista), uma vez que os investidores buscavam refúgio em títulos do governo devido a preocupações econômicas sobre as consequências dos planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Dow Jones caía 3,17%, para 37.101,88 pontos, o S&P 500 perdia 3,57%, para 4.892,71 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 4,00%, para 14.964,56 pontos.

(Por Pranav Kashyap em Bengaluru)