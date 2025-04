Ibovespa recua mais de 1% sem trégua em temores sobre guerra comercial

SÃO PAULO (Reuters) - O sinal negativo prevalecia na bolsa paulista nos primeiros negócios desta segunda-feira, com o pregão mais uma vez contaminado pela aversão a risco global, em meio a preocupações sobre os reflexos da guerra tarifária deflagrada pelos Estados Unidos na economia norte-americana e no mundo.

Às 10h11, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, recuava 1,44%, a 125.429,63 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, caía 1,33%.

(Por Paula Arend Laier)